«Празька весна». Прем’єри Словаччини і Чехії записали звернення до світу

«Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом»

Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини Петр Фіала та Едуард Геґер оприлюднили спільне відеозвернення з нагоди 54 річниці Празької весни 1968 року, закликавши продовжувати підтримку України на тлі російської агресії.

У зверненні Фіала нагадав, що 21 серпня 1968 року – тобто 54 роки тому – Чехословаччина була окупована військами Варшавського договору.

«Для громадян Чехословаччини то був день зради й змарнованих надій, які тодішні свідки ніколи не зможуть стерти зі своєї пам’яті», – додав Геґер.

Прем’єри Чехії та Словаччини також зазначили, що попри те, що вже майже 30 років їхні країни живуть окремо, їх «єднає спільна історія».

«Одразу після початку російської агресії стало очевидно, що ми не повинні сидіти склавши руки й спостерігати за ситуацією в Україні, а навпаки – активно допомагати», – наголосив Фіала.

«Наша активна підтримка ще більш важлива, оскільки жахи війни й страждання цивільних відбуваються буквально по сусідству з нами», – додав Геґер.

Přestože se Česko a Slovensko rozdělily už před devětadvaceti lety a nyní fungují jako dvě samostatné země, bohatá společná historie nás stále spojuje.



To se týká i vzpomínky na 21. srpen 1968. K výročí jsme pro vás natočili s @eduardheger video. Podívejte se na něj, prosím. pic.twitter.com/Z7XVjBRqso — Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2022

Саме тому, на думку глав урядів Чехії та Словаччини, вони повинні активно підтримувати Україну в її опорі російським окупантам.

«Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом», – сказав Геґер. «Не забуваймо історію, а вчімось із неї, щоб вона ніколи знову не повторилася», – додав Фіала.

Празька весна – низка ліберальних реформ, які у 1968 році запровадило тодішнє керівництво радянської Чехословаччини. СРСР відреагував введенням військ і придушенням демократичних протестів. У результаті загинули понад 70 протестувальників, а кілька сотень тисяч жителів Чехословаччини емігрували.

Нагадаємо, раніше Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Крім цього, Словаччина визначилася з термінами передачі України обіцяних літаків-винищувачів.