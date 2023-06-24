Предстоятель УГКЦ пояснив, звідки у Ватикані беруться ідеї мирити українців і росіян

Чи ми можемо побачити новий Хресний хід у Ватикані за участю українців і росіян?

Намагаючись «примирити» українців та росіян, Папа Римський не має на меті обурити українців. Просто наразі Ватикан є майданчиком, куди стікаються дуже багато різних думок, позицій: і там, і там вони бурлять. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

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«Якщо би знайти паралель з якоюсь міжнародною світською інституцією, то я би назвав Ватикан церковною ООН. Ми так само критикуємо ООН сьогодні, як і критикуємо Ватикан. Але так важливо нам бути активно присутніми і в ООН, і у Ватикані щоби світ почув Україну!» – заявив блаженніший Святослав.

Ватикан подібний до ООН саме майданчиком, куди стікаються дуже багато різних думок, позицій: і там, і там вони бурлять. Предстоятель УГКЦ стверджує, що це дуже важливий майданчик для України.

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«Ватикан для України дуже важливий майданчик як для церковного спілкування, церковного п’єдесталу, з якого можна говорити про наші з вами національні інтереси, про наше бачення власної історії, наше сьогодення, наше майбутнє. Але так само це унікальний майданчик, з якого можна говорити, звертатися до світу, майданчик дипломатії. Недаремно сьогодні послами до Ватикану призначають найвищого рівня дипломатів, які вже є майже на завершенні своєї дипломатичної кар’єри», – каже він.

На думку митрополита, Україна не до кінця зрозуміла можливості, які дає Ватикан для того, щоб відстоювати наш національний інтерес.

«Я до кінця не можу сказати, що Україна має чітку політику щодо Ватикану, зокрема, коли йдеться про питання війни. Бо питання війни, безпеки, зброї, це питання, яке виходить поза межі голосу якогось окремого єпископа. Про це мусить говорити державна влада українська. Для нас, греко-католиків, очевидно, що Ватикан – це потужний майданчик постійної боротьби, постійного відстоювання наших національних інтересів, нашого церковного бачення. І чим ми активніші, чим краще представляємо там голос свого народу, тим більше ми маємо авторитет і вплив. Тобто ми маємо можливість не погоджуватися, ми маємо можливість критикувати певні речі», – наголошує предстоятель УГКЦ.

Саме тому, стверджує блаженнійший Святослав, випадок, коли українка та росіянка разом взяли участь у Хресній ході, може повторитися.

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«Я думаю, що ми ще все можемо побачити, я би не був таким категоричним. Треба розуміти: коли ми говоримо про Ватикан, ми не говоримо про якийсь локальний осередок Церкви, як, наприклад, коли ми говоримо про Константинополь, Антіохію чи нещасну Москву. Ватикан є центром світового християнства, куди стікаються думки, ідеї, позиції, впливи цілого світу, зокрема й з України», – наголосив він.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року українка та росіянка взяли участь у Хресній ході Ватикану. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи». Та на прохання Києва його скасували і присутнім запропонували помолитися в тиші.

Додамо, що Папа Римський неодноразово закликав українців та росіян «помиритися».