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Прем'єр Грузії назвав Орбана «справжнім другом»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єр Грузії назвав Орбана «справжнім другом»
Очільник уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі та прем’єр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Грузинський депутат Роман Гоцирідзе назвав Орбана «чортом»

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що очільник уряду Угорщини Віктор Орбан є «справжнім другом» його країни, а також її «переконаним прихильником у Євросоюзі». Про це повідомляє «Грузия Online».

Заява Гарібашвілі пролунала після того, як грузинський депутат Роман Гоцирідзе назвав Орбана «чортом».

У відповідь прем'єр Грузії закликав депутата «контролювати свої слова», коли той говорить про Орбана.

«Пане Романе, я закликаю вас бути коректними, коли ви говорите про пана Орбана. Пан Віктор Орбан – справжній друг нашої країни. Він нас підтримує, підтримує вступ нашої країни до НАТО, до Європейського союзу, і він один із наших стійких прихильників у Європейському союзі», – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.

Читайте також: Компромат на Орбана. Угорський прем'єр погодився на дерибан України?
Теги: Грузія Угорщина Віктор Орбан

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