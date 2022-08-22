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Китайська загроза: Японія вирішила озброїтися тисячею ракет – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Китайська загроза: Японія вирішила озброїтися тисячею ракет – ЗМІ
Японія збільшує військовий бюджет на тлі зростання загрози з боку Китаю
фото з відкритих джерел

Японія готується до можливого військового конфлікту з Китаєм

У Японії вирішили розширити свій військовий потенціал на тлі зростаючої військової загрози в регіоні з боку Китаю. Про це повідомляє Kyodo.

Видання уточнює, що йдеться про 1000 протиракет великої дальності.

Джерела агентства повідомили, що в Міноборони Японії обговорюється рекордний оборонний бюджет у розмірі понад 5,5 трлн єн ($40 млрд) на наступний фінансовий рік, причому ця цифра не є остаточною і може збільшитися.

Особливу роль відводять системам протиракетної оборони, які знадобляться для перехоплення ракет, які має Пекін і які, як вважають у Токіо, можуть бути використані для атаки по Японії.

Нагадаємо, раніше влада Японії заявила, що балістичні ракети, випущені Китаєм у рамках навчань поблизу Тайваню, упали у виключній (морській) економічній зоні Японії.

Як відомо, 2 серпня після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).

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Теги: Японія Китай

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