Китайська загроза: Японія вирішила озброїтися тисячею ракет – ЗМІ

Японія готується до можливого військового конфлікту з Китаєм

У Японії вирішили розширити свій військовий потенціал на тлі зростаючої військової загрози в регіоні з боку Китаю. Про це повідомляє Kyodo.

Видання уточнює, що йдеться про 1000 протиракет великої дальності.

Джерела агентства повідомили, що в Міноборони Японії обговорюється рекордний оборонний бюджет у розмірі понад 5,5 трлн єн ($40 млрд) на наступний фінансовий рік, причому ця цифра не є остаточною і може збільшитися.

Особливу роль відводять системам протиракетної оборони, які знадобляться для перехоплення ракет, які має Пекін і які, як вважають у Токіо, можуть бути використані для атаки по Японії.

Нагадаємо, раніше влада Японії заявила, що балістичні ракети, випущені Китаєм у рамках навчань поблизу Тайваню, упали у виключній (морській) економічній зоні Японії.

Як відомо, 2 серпня після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).