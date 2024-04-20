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В Одесі прогримів вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Одесі прогримів вибух
20 квітня Росія атакувала Одесу ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря!», – Повітряні сили ЗСУ

20 квітня о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили України попередили жителів Одещини про ракетну небезпеку: «Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря!».

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

В Одесі прогримів вибух фото 1

Нагадаємо, що 20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне. Напередодні Повітряні сили України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках: «Загроза застосування авіаційних засобів ураження!».

До слова, ввечері, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Теги: Україна росія ракета війна Одеса вибух

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