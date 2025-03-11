Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: про що говорили

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: про що говорили
Зеленський: Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Сторони обговорили кроки, які допоможуть наблизити мир в Україні, та інші основні питання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили кроки, які допоможуть наблизити мир в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост президента у його офіційному Telegram-каналі.

«Обговорили всі основні питання порядку денного – як двостороннього, так і з іншими партнерами. Відзначив зусилля Мухаммада бін Салмана Аль Сауда, які допомагають наближати справжній мир. Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо», – написав президент Зеленський.

Також сторони обговорили кроки, які допоможуть наблизити мир в Україні.

«Дуже детально обговорили з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки», – зазначив Зеленський.

Зеленський висловив вдячність принцу за підтримку та впевненість в Україні.

«Цінуємо готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні. Спадкоємний принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії, і ми бажаємо нашим партнерам успіху. Готові співпрацювати. Впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили й нашим народам, і всьому світові», –повідомив Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський написав, що українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок, 11 березня. Президент підкреслив, що Україна сподівається на практичний результат та заявив, що позиція нашої країни на зустрічі буде абсолютно конструктивною.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав розмову з президентом США Дональдом Трампом перед українсько-американськими переговорами в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що Стармер «висловив надію на позитивний результат» переговорів і що США після цього відновлять військову допомогу та обмін розвідданими.

Читайте також:

Теги: переговори президент Україна Володимир Зеленський Саудівська Аравія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним
«Здоровий глузд» янкі
21 лютого, 10:43
Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: Ми не країна сировини
Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: Ми не країна сировини
17 лютого, 15:18
Трамп намагаєтьс розділити Росію та Китай
Що насправді Трамп шукає у співпраці з Путіним: подробиці від WSJ
22 лютого, 19:38
Акція на підтримку полонених азовців у Києві
Обмін полонених азовців та морпіхів: Координаційний центр зробив заяву
22 лютого, 17:21
Мережко зазначає, що гарантії безпеки Україні можуть бути надані окремим одностороннім актом
Новий «Мінськ»? Соратник Зеленського розповів, на що може бути схожа потенційна мирна угода
28 лютого, 06:59
Потенційне перемир’я можливе лише за наявності потужних гарантій безпеки
Стало відомо, з чого має розпочатися перемир’я України та РФ
2 березня, 22:53
Український лідер подякував Європі за рішучість допомогти у захисті України
Виступ Зеленського на екстреному саміті в Брюсселі: повний текст
6 березня, 21:24
Вибори 2019 року на Луганщині
Кандидат у камуфляжі. Хто складе конкуренцію президенту: Залужний, Білецький, Буданов чи...? Внутрішня політика
3 березня, 16:25
На початку повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну разом з батьком Олександром
У день народження Кобзаря на фронті загинув скульптор Тарас Шевченко
Сьогодні, 00:59

Політика

Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: про що говорили
Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: про що говорили
Росія забороняє в’їзд українцям на десятки років – росЗМІ
Росія забороняє в’їзд українцям на десятки років – росЗМІ
Трамп не відновить допомогу Україні, доки Зеленський не піде у відставку – Bild
Трамп не відновить допомогу Україні, доки Зеленський не піде у відставку – Bild
Трамп і Сі Цзіньпін можуть незабаром зустрітися: названо місце і дату
Трамп і Сі Цзіньпін можуть незабаром зустрітися: названо місце і дату
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
Прем’єр Британії поспілкувався із Трампом перед переговорами України та США
Прем’єр Британії поспілкувався із Трампом перед переговорами України та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
36K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
17K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
11K
Ось де він, оплот російського православія...
9879
Втрати ворога станом на 10 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua