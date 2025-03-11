Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: про що говорили

Зеленський: Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо

Сторони обговорили кроки, які допоможуть наблизити мир в Україні, та інші основні питання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили кроки, які допоможуть наблизити мир в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост президента у його офіційному Telegram-каналі.

«Обговорили всі основні питання порядку денного – як двостороннього, так і з іншими партнерами. Відзначив зусилля Мухаммада бін Салмана Аль Сауда, які допомагають наближати справжній мир. Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо», – написав президент Зеленський.

Також сторони обговорили кроки, які допоможуть наблизити мир в Україні.

«Дуже детально обговорили з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки», – зазначив Зеленський.

Зеленський висловив вдячність принцу за підтримку та впевненість в Україні.

«Цінуємо готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні. Спадкоємний принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії, і ми бажаємо нашим партнерам успіху. Готові співпрацювати. Впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили й нашим народам, і всьому світові», –повідомив Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський написав, що українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок, 11 березня. Президент підкреслив, що Україна сподівається на практичний результат та заявив, що позиція нашої країни на зустрічі буде абсолютно конструктивною.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав розмову з президентом США Дональдом Трампом перед українсько-американськими переговорами в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що Стармер «висловив надію на позитивний результат» переговорів і що США після цього відновлять військову допомогу та обмін розвідданими.