Брифінг Зеленського перервав дзвінок: деталі

Зеленський у прямому ефірі поспілкувався з Макроном

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами ввечері 19 березня. Під час онлайн-брифінгу задзвонив телефон президента. Зеленський сказав, що йому телефонував президент Франції Емманюель Макрон.

Як інформує «Главком», Макрон подзвонив Зеленському під час його розмови з журналістами. Український президент підняв слухавку, пояснив, що він зараз спілкується з журналістами та пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин.

Зеленський пояснив, що він часто спілкується з французьким лідером.

«Так, я щойно розмовляв з президентом Макроном . Ми з ним часто спілкуємось, в середньому раз на день», – сказав президент.

Під час брифінгу президент розповів про телефонну розмову з американським лідером Трампом, кроки для наближення миру та можливість повного припинення вогню зараз, перемовини між США та Росією, про невизнання нашою державою окупованих українських територій Росією.

«Главком» зібрав головні заяви президента України.

Зауважимо, що підсумку брифінгу президент повідомив гарну новину, пов'язану з бортами F-16. Зеленський заявив під час онлайн-брифінгу, що до України прилетіли додаткові винищувачі F-16.