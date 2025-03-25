Макрон проведе зустріч із Зеленським: названо дату

Метою зустрічі є підготовка саміту «коаліції охочих»

Президент Франції Еммануель Макрон у середу, 26 березня, прийме українського президента Володимира Зеленського у Єлисейському палаці. Метою зустрічі є підготовка саміту «коаліції охочих», який пройде 27 березня. Як передає «Главком», про це повідомляє Le Monde.

«Глава держави ще раз запевнить президента Зеленського, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм абсолютним пріоритетом», – зазначили у пресслужбі Єлисейського палацу.

З посиланням на AFP Le Monde вказує, що на саміт запросили понад двадцять країн з ЄС та НАТО, зокрема Британію, Канаду, Норвегію та Туреччину.

Нагадаємо, 18 березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани Парижа розмістити до 2035 року дві ескадрильї оновлених винищувачів Rafale з ядерними боєголовками на 116 авіабазі в Люксей-ле-Бен біля кордонів Швейцарії та Німеччини.

Також Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Дві ядерні держави Європи розробляють план безпекових гарантій для Києва, у той час як Москва наполягає на значному скороченні української армії у межах можливих домовленостей. У середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.

До слова, Зеленський поспілкувався з журналістами ввечері 19 березня. Під час онлайн-брифінгу задзвонив телефон президента. Зеленський сказав, що йому телефонував президент Франції Емманюель Макрон. Український президент підняв слухавку, пояснив, що він зараз спілкується з журналістами та пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин. Зеленський пояснив, що він часто спілкується з французьким лідером.