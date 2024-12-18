Підозра у держзраді: президент Південної Кореї не з'явився на допит

Юн Сок Йоль ігнорує виклики на допити з боку Управління антикорупційних розслідувань та прокуратури Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, чиї повноваження були припинені внаслідок імпічменту в парламенті, не з'явився на допит Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців у справі про заколот. Про це повідомило агентство Yonhap.

Юн Сок Йоль мав прийти до урядового комплексу в Квачхоні до 10:00 за місцевим часом. Раніше об'єднана слідча група намагалася передати через своїх представників повістки на допит в адміністрації президента та його резиденції, надсилала свою вимогу поштою. Секретаріат президента та служба безпеки відмовлялися їх приймати, вказуючи, що це не входить до їхніх повноважень.

Начальник Управління антикорупційних розслідувань Про Дон Ун у вівторок сказав, що повістки не приймались навмисно і що правоохоронні органи вживуть заходів відповідно до закону. В управлінні розглядали питання про те, чи можна у цій ситуації запросити ордер на арешт президента. Раніше його співробітники дійшли висновку, що арешт без ордера зі спробою його подальшого отримання менш привабливий. Правоохоронний орган також припускає, що допит можна організувати повторно.

Паралельно своє розслідування проводить прокуратура країни. Вона викликала президента на допит 15 грудня, але той також не з'явився. Прокуратура виписала другий виклик на допит на 21 грудня.

Нагадаємо, 11 грудня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопоставлених службовців, поліція та Міністерство оборони Південної Кореї домовилися об'єднати свої зусилля з розслідування подій воєнного стану, в результаті чого з'явилася об'єднана слідча група Південнокорейського закону, що дозволяє кримінальне переслідування чинного глави держави у цих справах.