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Втрати ворога станом на 27 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 27 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20561 бойову броньовану машину
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1430 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 січня втратила

  • особового складу – близько 831620 (+1430) осіб,
  • танків – 9871 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 20561 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22339 (+16) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23327 (+74),
  • крилаті ракети – 3053 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59) од,
  • спеціальна техніка – 3716 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 27 січня
Втрати окупантів станом на ранок 27 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 січня

  • У Чорному морі два ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них сім рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 27 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 27 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1069-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати фронт війна

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