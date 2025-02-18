Переговори між США та Росією, зустріч Зеленського з Ердоганом. Головне за 18 лютого

Американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні

Переговори між США та Росією в Саудівській Аравії, зустріч Зеленського з Ердоганом, ЄС готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше 6 млрд євро. «Главком» склав добірку новин 18 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори між США та Росією в Саудівській Аравії

Американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви. Сторони узгодили чотири пункти.

За словами речниці Державного департаменту США Теммі Брюс, делегації США та Росії узгодили:

встановити механізм консультацій для «усунення подразників» у двосторонніх відносинах для нормалізації роботи дипломатичних представництв.

призначити команди, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням «конфлікту» в Україні у спосіб, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін;

закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть після успішного завершення війни в Україні;

сторони зустрічі обіцяють продовжувати співпрацю, щоб забезпечити «своєчасний і продуктивний рух процесу».

За словами держсекретаря США Марка Рубіо, «одна телефонна розмова і одна зустріч» не достатні для того, щоб одразу врегулювати війну.

З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф. Російську сторону представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Росії Юрій Ушаков. Саудівську Аравію представляли міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фазал бін Фархан та радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мосаад бін Мохаммад Аль-Айбан.

Зустріч Зеленського з Ердоганом

У вівторок, 18 лютого, в Анкарі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах.

Політики обговорили всі глобальні процеси, що можуть призвести до завершення війни Росії проти України. Зокрема, співпрацю над гарантіями безпеки для України, а також двосторонні відносини, економічні питання, співпрацю в освітній сфері, продовольчу безпеку та роботу над поверненням українців з російського полону.

За словами Зеленського, рівень співпраці між Україною й Туреччиною постійно зростає. Так, за підсумками зустрічі було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і угода про співпрацю у сфері освіти.

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше 6 млрд євро

Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

Зазначається, що новий пакет включатиме величезну кількість озброєння і стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Його вміст, ймовірно, буде оприлюднено напередодні візиту делегації Єврокомісії до Києва 24 лютого. Politico пише, що до нового пакета військової допомоги ввійдуть від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони.

Двоє дипломатів сказали Politico, що 6 млрд євро є відправною точкою, яка може зрости до 10 млрд євро або більше. Країни перевірять свої запаси та з'ясують, що вони можуть надіслати в Україну.

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік. Цей документ визначає ключові завдання для відновлення країни та наближення України до ЄС.

Основні напрями:

подолання наслідків війни – заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян;

євроінтеграція – виконання міжнародних зобов’язань, зокрема врахування Звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів Україна-ЄС;

співпраця з МВФ – впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм;

план Ukraine Facility – реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС;

законодавчі ініціативи – ухвалення необхідних законів для економічного розвитку;

приєднання до OECD – наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку;

сталий розвиток – заходи для економічного зростання та соціального добробуту.

Президент України відклав візит до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести візит у Саудівську Аравію. Коментуючи запитання, чи поїде завтра український лідер зустрічатися з американською делегацією в Саудівській Аравії, глава нашої держави заявив, що Україну не запрошували на зустріч між чиновниками РФ і США.

Як повідомлялося, американська делегація після перемовин затримається в Ер-Ріяді, водночас російська сторона повернеться у Москву.

«Я не знаю, хто там буде залишатися (у Саудівській Аравії – «Главком»), хто буде їхати. Мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу збігів і тому я не поїду в Саудівську Аравію», – зазначив Зеленський.

За словами президента, його візит перенесено на 10 березня.