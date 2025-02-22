Трамп уникнув питання щодо того, чи вважає він Путіна диктатором

Господар Білого дому уникнув прямої відповіді на пряме запитання

Президент США Дональд Трамп відповідав на питання під час присяги свого нового міністра торгівлі, не обійшлось і без згадки щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Під час пресконференції після складання присяги міністра торгівлі США Говарда Лутніка в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні американському лідеру журналіст поставив запитання, яке звучало так: «Чи вважаєте ви президента Росії Путіна диктаттором?».

Не вагаючись, Трамп сказав: «Я гадаю, що президенту Путіну і президенут Зеленському треба працювати разом». Тим самим, уникнув прямої відповіді на пряме запитання. Водночас він наголосив, що треба негайно зупинити вбивства мільйонів людей.

«Зараз гинуть молоді військові. Якби ви бачили ті знімки з супутника, які бачив я, але такого ви ніколи не бачили. Військові гинуть тисячами щотижня, тисячами щотижня. Прямо зараз їх вбивають. Саме тому я хочу бачити перемир’я і хочу укласти угоду», – сказав Трамп.

Він також заявив, що США близькі до підписання угоди з Україною про корисні копалини.

«Я думаю, що у нас є шанс укласти угоду. Я мав переконатися, що Росія хоче це зробити. Це війна, якої ніколи б не було, якби я був президентом. Але це сталося. Тож я застряг із цим. І я хочу, щоб людей не вбивали», – сказав президент Трамп.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни».

Американська консервативна газета The New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним.

Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Володимира Путіна на першій шпальті та заголовком: «Президент Трамп: Це диктатор і 10 фактів про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик».