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Пригожин піде проти Путіна: розвідка Британії назвала ключову дату протистояння

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пригожин піде проти Путіна: розвідка Британії назвала ключову дату протистояння
Пригожин може кинути Путіну виклик
фото з відкритих джерел

Очільник «Вагнера» протягом кількох місяців жорстко критикував ієрархію міноборони РФ, але поступався перед авторитетом кремлівського диктатора

Риторика власника російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина переростає у непокору російській владі. Щобільше, він буквально кинув виклик російському диктатору Володимиру Путіну і ключовою датою цього протистояння може стати 1 липня 2023 року. Це останній день, коли «вагнерівці«, на вимогу міноборони Росії, мають укласти контракти із відомством. Про це йдеться у зведенні британської розвідки на 15 червня, опублікованому в Twitter Міноборони Британії.

Там нагадали, що 10 червня міноборони Росії зажадало від членів «добровольчих формувань», таких як група «Вагнера», укласти контракти безпосередньо з відомством, і цей крок був схвалений президентом Путіним на телебаченні 13 червня 2023 року.

У розвідці звернули увагу, що протягом кількох місяців Пригожин жорстко критикував ієрархію міноборони, але поступався перед авторитетом кремлівського диктатора. Однак цього разу, попри коментарі Путіна, Пригожин заявив, що «ніхто з бійців «Вагнера» не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не укладатимуть контракти».

Нагадаємо, також Пригожин заявив, що «вагнерівці» нібито готові повернутися на фронт 5 серпня, а також поскаржився, що президент країни-агресора Володимир Путін обіцяв «усі соціальні гарантії» його найманцям, коли ті вирушили на передову в Україну.

«Я готовий забезпечувати бійців ПВК «Вагнер», але сьогодні я є, а завтра мене нема. І тому, безумовно, держава має брати участь у соціальних гарантіях», – заявив Пригожин.

Він додав, що коли «Вагнер» починав брати участь у війні проти України, «ніхто не говорив», що його найманці зобов'язані укласти договори з міноборони РФ.

Нагадаємо, найманці ПВК «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. 

До слова, Пригожин пояснив, чому його прозвали «кухарем Путіна» та зізнався, де працював раніше.

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Теги: путін Міноборони РФ ПВК Вагнера

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