Президент Єгипту заявив, що хоче втрутитись у війну між Росією та Україною

Абдель-Фаттах ас-Сісі розповів як вплинула війна України та Росії на країни Африки

Президент Єгипту Ас-Сісі заявив про бажання «сприяти стримуванню конфлікту в Україні»

Каїр має намір сприяти стримуванню війни в Україні, повідомив президент Єгипту Абдель-Фаттах Ас-Сісі. Ці слова єгипетського лідера наводяться на його офіційному сайті.

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Ас-Сісі взяв участь у відеоконференції зі своїми африканськими колегами, на якій закликав Росію та Україну до деескалації, а також наголосив на готовності Каїра посприяти у «стримуванні цієї кризи та подоланні її політичних, гуманітарних та економічних наслідків».

Президент також підтвердив, що Єгипет зайняв «збалансовану позицію з початку війни двох країн», яка базується на необхідності дотримання принципів міжнародного права.

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«Вирішення суперечок мирними засобами, надання пріоритету мові діалогу та мобілізації міжнародних зусиль для досягення рішення, яке враховує інтереси всіх сторін», – сказано у повідомленні.

Ас-Сісі також наголосив на важливості забезпечення міжнародної стабільності і безпеки, зазначивши, що Єгипет докладатиме зусиль, щоб зробити свій внесок у стримування «цієї кризи» та подолання її політичних, гуманітарних та економічних наслідків. Він тако виступив на підтримку африканської ініціативи як кроку на шляху до досягнення бажаного політичного врегулювання між двома вооючими сторонами.

Ас-Сісі висловив прагнення Єгипту сприяти врегулюванню «російсько-українського конфлікту», з огляду на відносини цих країн із країнами Африканського континенту. Ас-Сісі додав, що ситуація уже давно «вийшла за межі своїх географічних кордонів і охопила різні регіони світу, особливо в Африці та на Близькому Сході та на дуже відчутна рівні країн, що розвиваються».

Нагадаємо, раніше президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що від імені країн Африки поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. І мовляв вони погодилися прийняти місію африканських лідерів з мирною ініціативою. Також глава ПАР повідомив генсеку ООН про мирний план для України, який підготували глави низки африканських держав, включаючи ПАР, Сенегал, Уганду та Єгипет.

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