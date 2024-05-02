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Грузія відмовилася від допомоги США через закон про іноагентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Грузія відмовилася від допомоги США через закон про іноагентів
Вищі посадові особи грузинського уряду відмовилися від запрошення до Сполучених Штатів
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати хотіли призупинити розгляд грузинським парламентом скандального закону про іноагентів

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів. Про це повідомляє МЗС Грузії.

Заява зовнішньополітичного відомства Грузії виникла після слів посла США у Тбілісі Робіна Даннігана про те, що вищі посадові особи грузинського уряду відмовилися від запрошення до Штатів.

Як зазначило МЗС, Кобахідзе справді отримував запрошення, однак із застереженням. Зокрема, перед візитом прем'єра до США парламент Грузії мав тимчасово припинити розгляд законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу».

«Проведення візиту із застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має ґрунтуватися на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було надано докладне пояснення», – йдеться в заяві грузинського МЗС.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки. Натомість 1 травня парламент ухвалив законопроєкт у другому читанні.

Зазначимо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про іноагентів, і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. 

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Теги: США Грузія закон іноагент дипломатичний конфлікт

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