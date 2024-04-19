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Держдеп США закликав Грузію не ухвалювати закон про «іноземних агентів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Держдеп США закликав Грузію не ухвалювати закон про «іноземних агентів»
Речник Державного департаменту США Метью Міллер наголосив, що ухвалення закону про «іноземних агентів» ставить під загрозу прогрес Грузії
фото: Associated Press

США розчаровані рішенням парламенту Грузії просувати інспіроване Кремлем законодавство про «іноземний вплив»

США закликають Грузію не ухвалювати законопроєкт «Про прозорість зовнішнього впливу».  Про це повідомляє речник Держдепу США Метью Міллер.

Метью Міллер заявив, що США глибоко розчаровані рішенням парламенту Грузії просувати інспіроване Кремлем законодавство про «іноземний вплив».

«Як заявили в ЄС, ухвалення цього закону може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС. Ми разом із нашими європейськими союзниками закликаємо Грузію не приймати законодавство, яке суперечить бажанням переважної більшості громадян Грузії – прагненню повністю інтегруватися в ЄС», – наголосив Міллер.

Речник Держдепу зазначив, що ухвалення законопроєкту може обмежити свободу вираження поглядів.

«У разі ухвалення, запропоноване законодавство може обмежити свободу вираження поглядів, стигматизувати організації, які надають ці блага громадянам Грузії, і перешкоджати незалежним медіа, які працюють над забезпеченням доступу до високоякісної інформації. Таке законодавство, інспіроване Кремлем, є неприйнятним, якщо метою є сприяння прозорості. Ми закликаємо всі сторони захистити право на мирні протести», – сказав політик.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що основною метою скандального закону про «іноземних агентів» є «запобігання українізації». Кобахідзе стверджує, що недержавні організації (НДО) хотіли організувати революцію в країні, позбавивши її європейського майбутнього.

Як відомо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки, повідомляє Mtavari Arkhi.

На задньому дворі грузинського парламенту продовжується акція протесту. Мітингувальники після ухвалення законопроєкту про «іноагентів» почали скандувати: «Росіяни!»

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

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Теги: Грузія США закон іноагент мітинг протест

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