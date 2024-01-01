Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп – 24 «калібри»

В Азовському морі на чергуванні є один ворожий корабель

У Середземному морі перебуває три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «калібр», загальний залп до 16 ракет

Станом на 1 січня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває п’ять кораблів, серед яких три ракетоносії, загальний залп до 24 ракет «Калібр». Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ.

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Зазначається, що в Азовському морі на чергуванні є один ворожий корабель. У Середземному морі перебуває три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «калібр», загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 13 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 12 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Учора, 31 грудня, у Чорному морі Росія тримала п’ять бойових кораблів без ракетоносіїв.

Зауважимо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа. У результаті падіння уламків ворожого дрона музей Романа Шухевича повністю знищено.

Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 16- людей, серед них понад 45 загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.