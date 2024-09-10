Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців

Для того щоб отримати допомогу в Естонії, біженець має отримати тимчасовий захист

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні

З 11 вересня Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни. Про це повідомляє ERR.

Наразі компенсація не залежить від доходу біженця, і про на неї поки що можуть претендувати всі, хто прибув в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист.

Розмір разової компенсації становить максимум €1200.

Генеральний директор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що з 11 вересня компенсація за оренду житла може бути надана лише у тому випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

ERR пише, що органи самоврядування отримують компенсації через Департамент соціального страхування, а потім надають їх українським біженцям.

Нагадаємо, що в Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тис. людей. Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям.

До слова, з 30 вересня інформація про банківські рахунки громадян України потраплятиме до міжнародної бази даних податкових органів. Україна приєднається до міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки на основі стандарту CRS, який використовується для контролю податків. Це означає, що дані українців можуть бути передані на запит уповноважених служб Ірландії.