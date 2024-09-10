Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців
Для того щоб отримати допомогу в Естонії, біженець має отримати тимчасовий захист
фото з відкритих джерел

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні

З 11 вересня Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни. Про це повідомляє ERR.

Наразі компенсація не залежить від доходу біженця, і про на неї поки що можуть претендувати всі, хто прибув в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист.

Розмір разової компенсації становить максимум €1200.

Генеральний директор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що з 11 вересня компенсація за оренду житла може бути надана лише у тому випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

ERR пише, що органи самоврядування отримують компенсації через Департамент соціального страхування, а потім надають їх українським біженцям.

Нагадаємо, що в Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тис. людей. Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям.

До слова, з 30 вересня інформація про банківські рахунки громадян України потраплятиме до міжнародної бази даних податкових органів. Україна приєднається до міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки на основі стандарту CRS, який використовується для контролю податків. Це означає, що дані українців можуть бути передані на запит уповноважених служб Ірландії. 

Читайте також:

Теги: біженці Естонія Україна війна житло компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлер Німеччини зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників
Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО Iris-T
4 вересня, 17:39
Дуров налаштований знайти помешкання у Парижі
Стало відомо, що зробив Дуров відразу після звільнення під заставу
2 вересня, 14:24
Комендатури — це ідея литовської влади залучити цивільне населення до захисту держави
Литва взялась за мобілізацію добровольців
2 вересня, 11:55
Артист став до лав Збройних сил України 29 квітня 2024 року
На фронті загинув актор театру «Берегиня» Олександр Сердюк
27 серпня, 20:21
Розпочався візит Анджея Дуди до України
Дуда завітав до Києва в День Незалежності України (відео)
24 серпня, 09:37
Співпраця юнака з російськими спецслужбами розпочалася наприкінці березня 2022 року
«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом
19 серпня, 20:42
Балерина із США Ксенія Кареліна, яка є уродженкою Свердловської області Росії
Росія на 12 років ув'язнила балерину із США за донат ЗСУ
15 серпня, 19:23
Винні – не винні? Хто фігурує у справі про розкрадання земель Академії аграрних наук
Розкрадання земель Академії аграрних наук. Кому дісталися ділянки і на кого вийшло слідство? Резонанс
13 серпня, 06:30
9 серпня українські ракети нібито зайшли на територію Білорусі
Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі
10 серпня, 12:27

Соціум

Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців
Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців
Спека суттєво впливає на народжуваність – The Economist
Спека суттєво впливає на народжуваність – The Economist
Нардеп-втікач Дмитрук загубив косметичку та хрест у Молдові (відео)
Нардеп-втікач Дмитрук загубив косметичку та хрест у Молдові (відео)
Масована атака дронів на РФ: пожежа в Підмосков’ї, аеропорти ввели план «Килим»
Масована атака дронів на РФ: пожежа в Підмосков’ї, аеропорти ввели план «Килим»
В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі
В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі
Зникло 100 тис. працівників: Саудівська Аравія зупинила будівництво міста майбутнього
Зникло 100 тис. працівників: Саудівська Аравія зупинила будівництво міста майбутнього

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
22K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
15K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua