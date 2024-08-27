Україна надасть США список цілей у Росії для атак далекобійною зброєю – Politico

США вважають, що зняття обмежень на далекобійну зброю не матиме стратегічного значення у війні

Україна за допомогою списку цілей на території РФ хоче переконати США зняти обмеження на використання американської зброї

Українська сторона збирається представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей на території Росії. ЗСУ можуть уразити дані об’єкти далекобійною зброєю за умови зняття американських обмежень. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, Україна використовує цей список як ще одну спробу переконати Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї проти Росії. Хоча Україна раніше надала США деякі зі своїх потенційних цілей на Росії, цей список, як передбачається, буде більш конкретним.

За словами трьох анонімних джерел Politico, знайомих із діями України, міністр оборони України Рустем Умєров та глава офісу президента Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації під час переговорів. Візит Умєрова та Єрмака готується на тлі наступу України в Курській області та масованої атаки РФ 26 серпня.

США вже кілька місяців заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включно з авіацією, від кордону і зробила їх недосяжними. Але Київ визначив кілька важливих цілей, яких він може досягти за допомогою наданих США ракет, кажуть джерела. Він сподівається, що список зміцнить кампанію на переконання президента Джо Байдена змінити свою думку.

«Не повинно бути жодних обмежень на номенклатуру озброєнь для України, а терористи таких обмежень не мають. Захисники життя не повинні стикатися з будь-якими обмеженнями на зброю», – зазначив президент Зеленський.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень. Протягом сьогоднішньої доби на українців очікують жорсткі обмеження світла.

До слова, Україна готує відповідь Росії на масований обстріл, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі.