Литва ставить «зуби дракона» навпроти мосту до Росії

Інженерні перешкоди сповільнюють, відволікають, зупиняють або блокують рух противника, щоб його можна було знищити вогнем

Литва сьогодні завершила перекриття засобами контрмобільності території поруч із мостом, що сполучає країну з РФ, а також бродів вздовж ріки Німан. Як повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви, «заходи протимобільності» є важливою складовою концепції оборони країни.

«Міст Луїзи є власністю Російської Федерації, тому сьогодні ми можемо встановлювати перешкоди тільки перед мостом. Тут рух ворожих сил могли перекрити наші їжаки, зуби дракона та колючий дріт. Крім усіх зазначених заходів, в опорах передбачається також встановити резервні перешкоди – комплекти металевих балок. У броду ворогу будуть заважати не тільки круті схили річки, а й міни, зуби дракона, їжаки та концертини. Важливо бути готовим, що б не трапилося», – сказав міністр національної оборони Лаурінас Кашчюнас у Панемуне.

У разі військового вторгнення ворожим силам знадобиться набагато більше часу та ресурсів, щоб подолати створені інженерні перешкоди. Це дасть литовським військовим більше часу для підготовки до оборони. Заходи контрмобільності потенційно знижують ефективність пересування як піхоти противника, так і військової техніки.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, впровадження лінії оборони є ще одним кроком у посиленні охорони литовського державного кордону, який також є зовнішнім кордоном Європейського Союзу та НАТО.

Всього біля кордонів з Росією та Білоруссю створюють 27 парків інженерних засобів фото: пресслужба міністерства оборони Литви

Загалом біля кордонів із Росією та Білоруссю в Литві створюють 27 зон, захищених інженерними засобами.

До кінця цього року планується передати литовській армії «зуби дракона», збірні «їжаки», «іспанські коні» та бетонні дорожні загородження на суму понад €4 мільйони.

Додатково планується придбання «зубів дракона» приблизно на €2,5 мільйона.