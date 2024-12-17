Путін не привітав Токаєва у День незалежності Казахстану

Сьогодні (17 грудня) на сайті Акорди з'явився список глав держав, які направили вітальні телеграми президенту Казахстану

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Казахстану з Днем незалежності, а от телеграми від російського диктатора Володимира Путіна на офіційному сайті Акорди досі немає.

Зазначимо, що сьогодні (17 грудня) на сайті Акорди з'явився список глав держав та керівників міжнародних організацій, які направили вітальні телеграми президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву з нагоди Дня незалежності країни.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв привітав зі святом Касим-Жомарта Токаєва та народ Казахстану.

«Упевнений, що стратегічне партнерство та союзницькі відносини у дусі взаємної довіри, поваги та підтримки між двома країнами, які є добрими сусідами та друзями протягом століть, й надалі динамічно розвиватимуться», – йдеться у телеграмі.

Президент Киргизстану Садир Жапаров підкреслив, що з набуттям Незалежності Казахстан досяг значних успіхів у державному будівництві, соціально-економічному розвитку та активній зовнішній політиці.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон високо оцінив динамічний характер казахсько-таджицьких зв'язків.

Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов привітав Главу держави та казахстанців, наголосивши, що контакти між двома країнами успішно розвиваються в усіх напрямках.

Главу нашої держави з Днем Незалежності також привітав Голова Халк Маслахати Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Крім того, вітання надіслали

президент України Володимир Зеленський,

президент ОАЕ шейх Мухаммед бен Заїд Аль Нахаян,

віце-президент, прем'єр-міністр ОАЕ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум,

зберігач двох святинь – король Саудівської Аравії Салман бен Абдельазіз Аль Сауд

міністр Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман бен Абдельазіз Аль Сауд,

президент Палестини Махмуд Аббас,

голова президентської ради Лівії Мухаммад Юніс Аль-Манфі,

генеральний секретар Співдружності незалежних держав Сергій Лебедєв,

генеральний секретар організації тюркських держав Кубанічбек Омуралієв та Раїстарстан.

Нагадаємо, День незалежності Казахстану – головне державне свято Республіки Казахстан, відзначається 16-17 грудня. 16 грудня 1991 року Верховна рада Казахстану, останньою з країн колишнього СРСР, ухвалила закон про незалежність і державний суверенітет Казахстану.

Раніше президент Казахстану назвав Росію «непереможною» у війні та закликав до переговорів.

До слова, Казахстан 12 грудня у двох читаннях у сенаті схвалив законопроєкт, згідно з яким відомості про стан здоров'я та особисте життя колишніх президентів країни та членів їхніх сімей будуть віднесені до державних секретів. Законопроєкт надіслали на підпис президенту. Зміни передбачають доповнення до статті 14 закону «Про державні секрети», ухваленого 1999 року.