КАБи, дрони та ракети. Президент назвав жахливі дані російських обстрілів за тиждень

Онкодиспансер у Херсоні після удару з авіації у ніч на 21 грудня

Протягом тижня росіяни застосували понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет

Цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів проти українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, був зруйнований онкодиспансер у Херсоні, є влучання у багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі. «Раніше – балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини», – повідомляє президент.

Також протягом тижня росіяни застосували понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет.

«Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир», – підсумував президент.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня російські терористи вночі атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомляють Повітряні сили.

«У ніч на 21 грудня (із 19:00 20 грудня) противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини (попередньо без наслідків), атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.