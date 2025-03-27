Проросійського політика Додіка Інтерпол оголосив у розшук

Лідера боснійських сербів Мілорада Додіка було оголошено у міжнародний розшук

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний порядок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Мілорад Додік виїхав за кордон усупереч ордеру на арешт та перетнув кордон із Сербією, а згодом вирушив до Ізраїлю для участі в конференції в Єрусалимі.

Державний суд Боснії заявив, що міжнародний ордер також був виданий на Ненада Стевандіча, спікера парламенту Республіки Сербська, який їздив до Сербії, але зараз повернувся в Боснію. Ордери знаходяться в міжнародній поліції Інтерполу, йдеться в заяві суду.

Як відомо, Мілорад Додік, проросійський давній прихильник відділення від Боснії, ініціював закон, який забороняє державній юстиції та поліції діяти в сербському регіоні, але конституційний суд Боснії тимчасово призупинив дію закону.

У лютому суд у Сараєві заочно засудив Додіка до одного року в’язниці та на шість років заборонив займатися політичною діяльністю. Додік був визнаний винним у ігноруванні рішень Конституційного суду та високого представника світової спільноти Крістіана Шмідта, який виконує у Боснії функції зовнішнього керівника.

Кримінальне переслідування Мілорада Додіка розпочалося після того, як у 2023 році він підписав закон, згідно з яким вироки Конституційного суду Боснії та рішення високого представника не будуть застосовуватись у Республіці Сербській у складі Боснії та Герцеговини.

Додік не визнав провини і після оголошення вироку сприяв ухваленню законів, що забороняють федеральній поліції та представникам судової системи Боснії входити на територію Республіки Сербської. Пізніше ці закони були скасовані Конституційним судом Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині суд виніс вирок проросійському лідеру Республіки Сербської Мілораду Додіку. Йому присудили один рік увʼязнення та заборонили обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років.

Після вироку Додік виступив на мітингу і заявив, що немає причин для занепокоєння. «Я навчився справлятися зі складнішими речами, тому я зроблю і це. Для мене важливо, що ви тут і підтримуєте мене», – сказав він.

Ще раніше політик погрожував, що рішення проти нього може «завдати смертельного удару по Боснії і Герцеговині», і що він буде прагнути розколоти країну.