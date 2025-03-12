В Україні затримано наркоділка, якого розшукував Інтерпол
Вирішується питання щодо екстрадиції чоловіка до Німеччини
Правоохоронці затримали у Київській області іноземця – учасника міжнародного наркоугруповання, який перебував у розшуку Інтерполу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Угруповання, до якого входив фігурант, займалося контрабандним постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності, наркоторговець прихав до України і тут переховувався від правосуддя.
Наразі затриманий перебуває під вартою до вирішення питання про екстрадицію. Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до Німеччини, яка оголосила його у міжнародний розшук.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення чи збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).
«Главком» повідомляв, що у Києві поліцейські затримали наркоторговця, який винайшов незвичайний спосіб транспортування свого «товару». Чоловік пакував психотропні речовини у лампочки та збував поштою.
Також стало відомо, що правоохоронці викрили у Києві й інших «винахідників»: група з чотирьох осіб продавала канабіс, попередньо сховавши його у пластмасових щелепах.
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