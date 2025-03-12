В Україні затримано наркоділка, якого розшукував Інтерпол

Наркоторговець переховувався від правосуддя в Україні

Вирішується питання щодо екстрадиції чоловіка до Німеччини

Правоохоронці затримали у Київській області іноземця – учасника міжнародного наркоугруповання, який перебував у розшуку Інтерполу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

фото: Офіс генерального прокурора

фото: Офіс генерального прокурора

Угруповання, до якого входив фігурант, займалося контрабандним постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, наркоторговець прихав до України і тут переховувався від правосуддя.

Наразі затриманий перебуває під вартою до вирішення питання про екстрадицію. Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до Німеччини, яка оголосила його у міжнародний розшук.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення чи збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

«Главком» повідомляв, що у Києві поліцейські затримали наркоторговця, який винайшов незвичайний спосіб транспортування свого «товару». Чоловік пакував психотропні речовини у лампочки та збував поштою.

Також стало відомо, що правоохоронці викрили у Києві й інших «винахідників»: група з чотирьох осіб продавала канабіс, попередньо сховавши його у пластмасових щелепах.