Протести в Ірані: силовики стратили першого мітингувальника

Протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані

Чоловік був засуджений за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані

В Ірані правоохоронці стратили першого демонстранта, затриманого під час масштабних протестів у країні, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

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«У четвер (8 грудня – ред.) в Ірані був повішений чоловік, засуджений за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані», – йдеться у повідомленні.

Як зауважує видання, це – перша подібна кара, пов’язана із недавніми антиурядовими заворушеннями.

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Зазначається, що інформаційне агентство Tasnim назвало страченого Мохсеном Шекарі, але не повідомило жодних подробиць. При цьому раніше Шекарі вже з’являвся серед затриманих демонстрантів.

«Державні ЗМІ опублікували відео із визнанням Шекарі, на якому він з'являється із синцем на правій щоці. Він зізнався, що вдарив ножем члена ополчення «Басідж» та перегородив дорогу своїм мотоциклом разом із одним зі своїх друзів», – пише Reuters.

Правозахисні організації заявили, що Шекарі катували та змушували зізнатися у своєму злочині.

Як раніше повідомлялося, що протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовує вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а, згідно з останніми даними, лише збільшує кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.

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Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів.