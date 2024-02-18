Польські фермери намагалися блокувати рух поїздів на кордоні

Протестувальники перекрили пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин»

Протестувальники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин». Про це повідомила Державна митна служба України.

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«На автомобільному напрямку сполучення з 9:00 год. за київським часом рух вантажівок в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз», – зазначено в повідомленні.

«Кінець гостинам, сучі сини», – такими транспарантами ілюстрували свій «протест» польські фермери.

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Крім того, митники повідомляють, що з 15:30 до 17:30 год. на залізничній станції «Дорогуськ» протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила. І зараз рух поїздів відбувається у штатному режимі.

Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.

«Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел – не підтверджується», – додали в Державній митній службі.

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Також дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.