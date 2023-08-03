Кількість «вагнерівців» у Білорусі зростає: Науседа попередив НАТО про небезпеку

Литовський лідер наголошує, що кількість «вагнерівців» в Білорусі може зрости до 10 тис.

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). Про це повідомляє литовський мовник LRT.

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Польща та Литва активно обговорюють загрози на східному флангу НАТО.

«Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі (або близьке до цього числа). Частина ПВК «Вагнера» підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно. Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав Науседа.

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Литовський лідер наголошує, що кількість «вагнерівців» в Білорусі може зрости до 10 тис.

«Кількість «Вагнера» ​​в Білорусі не остаточна – планується розміщення до 10 тисяч бійців, а це означає, що зараз процес запущений лише наполовину», – наголошує президент.

Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

«Можна по-різному оцінювати наміри бойовиків «Вагнера» в Білорусі, але абсолютно очевидно одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б надто спокусливим використати свою присутність на прикордонні для можливих провокацій проти держав НАТО», – сказав Науседа.

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Як повідомлялося, «Вагнерівці» пригнали в Білорусь велику кількість бронетехніки.

Нагадаємо, наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати.