Частина бойовиків «Вагнера» підійшла до литовського кордону

Охорона литовського кордону вже посилена

Найманці ПВК «Вагнер» розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає LRT.

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Лідери держав зустрілися для того, щоб обговорити питання безпеки на кордоні та потенційні загрози, пов'язані з діяльністю вагнерівців у Білорусі. Також обговорювалися можливі провокації та готовність відповіді на них. Науседа також поділився інформацією про розташування найманців біля литовського кордону.

Науседа підкреслив, що присутність ПВК «Вагнер» в Білорусі є додатковим і дуже важливим фактором ризику для безпеки – ми маємо бути напоготові та готовими до будь-яких сценаріїв.

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«Кількість бойовиків «Вагнера», які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує чотири тисячі. Частина з них підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродного, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав президент Литви.

Зазначається, що заходи безпеки вже вжиті, охорона литовського кордону посилена, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії.

Глава країни застерігає не дивитися зверхньо на вагнерівців. – «Це серйозна сила, це не якісь недосвідчені хлопці, які не вміють поводитися зі зброєю. Це люди, які отримали бойовий досвід на полі бою, вони справді дуже небезпечні».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.