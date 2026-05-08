Армія, що заслуговує на довіру. МЗС Фінляндії назвав, яке місце в Європі посідають Збройні Сили України

Глава міністерства закордонних справ Фінляндії, заявила, що українська армія – одна з чотирьох армій Європи, що заслуговує на довіру

Українська армія входить до вузького кола найбільш боєздатних та надійних збройних сил європейського континенту. І вона має бути в НАТО. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Zdfheute, інформує «Главком».

Очільниця закордонного відомства Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що на сьогодні в Європі є лише чотири армії, які «заслуговують на справжню довіру» з огляду на їхню потужність та готовність. До цього списку вона віднесла Україну, Фінляндію, Польщу та Туреччину.

Також Еліна Валтонен виступила за максимально швидкий вступ України до Північноатлантичного альянсу. Вона наголосила, що це необхідно зробити «якнайшвидше, у тому числі й у власних інтересах України». Валтонен не виключає можливості того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від свого опору членству України в НАТО.

За словами глави закордонного відомства Фінляндії, досвід та сила української армії є критично важливими для майбутньої архітектури безпеки всієї Європи.

«Главком» писав, що Фінляндія відмовилася збивати дрони, що порушили її повітряний простір. У відомстві пояснили, що у мирний час перехоплення дронів неможливе безпосередньо біля кордону або в повітряному просторі іншої держави. Також військові не вживають заходів, якщо існує ризик, що боєприпаси можуть впасти на територію РФ.

Водночас фінський прем’єр заявив, що країна добре підготовлена до реагування на подібні загрози, хоча кожен такий випадок розглядається як серйозний інцидент. Він висловив сподівання, що надалі українська сторона буде більш обережною, і подібні випадки не повторюватимуться. У відповідь Володимир Зеленський запропонував Фінляндії укласти угоду у форматі Drone Deal для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій.