Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії через загрозу у Придністров’ї

Посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Озерова 18 травня терміново викликали до Міністерства закордонних справ Молдови. Дипломатичний демарш пов'язаний із черговою спробою Кремля дестабілізувати ситуацію в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deschide.MD.

Видання пише, що поки незрозуміло, чому викликають посла, але за останній тиждень Росія кілька разів порушувала правила.

Приводом для виклику російського дипломата міг стати став новий указ Путіна, який затвердив спрощений порядок надання громадянства РФ для мешканців невизнаного Придністров’я. Згідно з документом, жителі сепаратистського регіону тепер можуть отримати російські паспорти за максимально спрощеною процедурою: без обов’язкового проживання на території Росії та без складання іспиту на знання російської мови.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан уже гостро відреагував на цей крок Кремля, заявивши, що Росії банально бракує солдатів, і подібні укази є спробою залучити нове «гарматне м'ясо».

Також виклик посла збігся з низкою інших агресивних інцидентів з боку РФ, які відбулися минулого тижня. Зокрема, російський військовий безпілотник порушив повітряний простір Молдови, пролетівши з півночі на південь, після чого зник з радарів. Крім того, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу виступив із відкритими погрозами на адресу Кишинева, звинувативши країну в «економічній блокаді» Придністров'я.

Нагадаємо, Росія зробила черговий провокаційний крок, спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні, спростивши можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністровʼя. Такими діями Кремль не лише намагається знайти нових солдатів для своєї армії, а й відкрито зазіхає на суверенітет Молдови.

«Главком» писав, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я. У Кремлі рішення пояснили «захистом прав і свобод людини та громадянина» з посиланням на норми міжнародного права.