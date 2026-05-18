Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я
Посол Російської Федерації в Кишиневі Олег Озеров
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії через загрозу у Придністров’ї

Посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Озерова 18 травня терміново викликали до Міністерства закордонних справ Молдови. Дипломатичний демарш пов'язаний із черговою спробою Кремля дестабілізувати ситуацію в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deschide.MD.

Видання пише, що поки незрозуміло, чому викликають посла, але за останній тиждень Росія кілька разів порушувала правила.

Приводом для виклику російського дипломата міг стати став новий указ Путіна, який затвердив спрощений порядок надання громадянства РФ для мешканців невизнаного Придністров’я. Згідно з документом, жителі сепаратистського регіону тепер можуть отримати російські паспорти за максимально спрощеною процедурою: без обов’язкового проживання на території Росії та без складання іспиту на знання російської мови.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан уже гостро відреагував на цей крок Кремля, заявивши, що Росії банально бракує солдатів, і подібні укази є спробою залучити нове «гарматне м'ясо».

Також виклик посла збігся з низкою інших агресивних інцидентів з боку РФ, які відбулися минулого тижня. Зокрема, російський військовий безпілотник порушив повітряний простір Молдови, пролетівши з півночі на південь, після чого зник з радарів. Крім того, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу виступив із відкритими погрозами на адресу Кишинева, звинувативши країну в «економічній блокаді» Придністров'я.

Нагадаємо, Росія зробила черговий провокаційний крок, спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні, спростивши можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністровʼя. Такими діями Кремль не лише намагається знайти нових солдатів для своєї армії, а й відкрито зазіхає на суверенітет Молдови.

«Главком» писав, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я. У Кремлі рішення пояснили «захистом прав і свобод людини та громадянина» з посиланням на норми міжнародного права.

Читайте також:

Теги: Молдова росія путін Придністров'я паспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи повинна Україна рятувати Путіна?
Чи повинна Україна рятувати Путіна?
Сьогодні, 07:09
У Москві ввели заборону на публікацію наслідків атак дронів та диверсій
Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА
14 травня, 02:31
Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
7 травня, 10:21
Інженерні загородження та рокадні дороги – частина ешелонованої системи захисту на придністровському напрямку
Україна посилює оборону на придністровському напрямку
4 травня, 16:58
Британія розробляє альтернативу GPS через загрозу з боку РФ
Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту
4 травня, 16:57
Випуск сталі скоротився на 4%, а чавуну – на 1%
Прибуток однієї з найбільших металургійних компаній РФ за квартал скоротився у 370 разів
28 квiтня, 09:50
Які зміни для ППО вже на підході
ЗСУ отримають нові можливості: що змінить дистанційна ППО
24 квiтня, 19:45
Від Небензі пролунала заява: «Прості українці – витратний матеріал»
Росія в ООН назвала українців «витратним матеріалом»
21 квiтня, 02:21

Політика

Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я
Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні
Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні
Кім Чен Ин наказав посилити війська біля кордону з Південною Кореєю
Кім Чен Ин наказав посилити війська біля кордону з Південною Кореєю
Петер Мадяр знайшов документи, які не встиг знищити уряд Орбана (відео)
Петер Мадяр знайшов документи, які не встиг знищити уряд Орбана (відео)
США вимагають від Ірану передати збагачений уран
США вимагають від Ірану передати збагачений уран

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua