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Як Путін реагує на провал «спецоперації». Російські блогери розкрили правду

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як Путін реагує на провал «спецоперації». Російські блогери розкрили правду
Путіну перестали говорити правду, оскільки він не хоче її чути
фото з відкритих джерел

Диктатор не знає справжню ситуацію на фронті, адже його дратують погані звістки про власний програш

Президент Росії Володимир Путін втратив адекватність і лютує, коли йому доповідають реальний стан справ на війні в Україні. Про це повідомляє популярний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, близький до уряду країни-агресорки.

Диктатору перестали говорити правду, оскільки він не хоче її чути. До президента РФ допускають лише тих доповідачів, які розповідають про те, що все гаразд і Росія перемагає, натомість поразки та провали зменшували до дрібних неприємностей, які буцімто не відіграють суттєвої ролі.

Як Путін реагує на провал «спецоперації». Російські блогери розкрили правду фото 1

На реальну ситуацію на фронті Путін реагував приблизно так: у роздратованій формі говорив про «західну пропаганду» й був переконаний, що має нібито більш достовірну інформацію з інших джерел.

Зауважимо, очільник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин переконаний, що Telegram-канал ВЧК-ОГП контролює один із замміністрів міноборони Росії.

Очевидно, що Путін зазнав невдачі, напавши на Україну. Нині прессекретар диктатора запевняє незадоволених росіян, що Путін цілодобово керує так званою спецоперацією – спецоперація пішла не за планом: Кремль змушений пояснювати бездіяльність Путіна.

Як відомо, Росії не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну. Політики країни-агресорки вважають, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну – Держдума визнала: усі цілі Путіна в Україні провалилися.

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Теги: війна путін росія

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