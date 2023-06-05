Як Путін реагує на провал «спецоперації». Російські блогери розкрили правду

Диктатор не знає справжню ситуацію на фронті, адже його дратують погані звістки про власний програш

Президент Росії Володимир Путін втратив адекватність і лютує, коли йому доповідають реальний стан справ на війні в Україні. Про це повідомляє популярний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, близький до уряду країни-агресорки.

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Диктатору перестали говорити правду, оскільки він не хоче її чути. До президента РФ допускають лише тих доповідачів, які розповідають про те, що все гаразд і Росія перемагає, натомість поразки та провали зменшували до дрібних неприємностей, які буцімто не відіграють суттєвої ролі.

На реальну ситуацію на фронті Путін реагував приблизно так: у роздратованій формі говорив про «західну пропаганду» й був переконаний, що має нібито більш достовірну інформацію з інших джерел.

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Зауважимо, очільник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин переконаний, що Telegram-канал ВЧК-ОГП контролює один із замміністрів міноборони Росії.

Очевидно, що Путін зазнав невдачі, напавши на Україну. Нині прессекретар диктатора запевняє незадоволених росіян, що Путін цілодобово керує так званою спецоперацією – спецоперація пішла не за планом: Кремль змушений пояснювати бездіяльність Путіна.

Як відомо, Росії не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну. Політики країни-агресорки вважають, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну – Держдума визнала: усі цілі Путіна в Україні провалилися.