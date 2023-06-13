Ворог регулярно підриває невеликі дамби, щоб завадити контрнаступу – Міноборони

Підрив дамби на Каховській ГЕС, 6 червня 2023 року

Росіяни замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей

Російські загарбники замінували та щодня підривають малі гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Збройні сили України. Про це заявив представник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар, передає Military Media Center.

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Зокрема, окупанти замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

«Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди», – сказав Дудар.

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Наслідки цих дій поки не є масштабними, проте від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ. Це відбувається регулярно.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Згодом окупанти, аби завадити успішному просуванню Збройних сил України, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на межі Запорізької та Донецької областей.