Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: Треба готуватися до будь-якого рішення

Зеленський вірить у те, що Трамп хоче швидкого закінчення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак наразі невідомо, чи вдасться йому це зробити. Про це лідер України заявив на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський прокоментував телефонну розмову з новообраним президентом США. Очільник України наголосив, що подальші розмови двох лідерів мають бути предметними і до них потрібно готуватися двом сторонам.

Український лідер наголосив, що вірить у те, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

«Сьогодні я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче – це не значить, що так вийде», – каже він.

Зеленський наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого рішення. За словами президента, Україна хоче справедливого закінчення війни, натомість він вважає, що швидке закінчення війни може призвести до втрат України.

«Швидке закінчення війни – це втрати. І я думаю, що дуже швидше (рішення – «Главком») – я не знаю цю ідею, ми не говорили про це президентом Трампом. Я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих, чи інших пропозицій або поглядів», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, Дональд Трамп заявляв, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною: «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – «Главком»), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості».

Республіканець зауважував, що закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він називав спосіб, завдяки якому досягне цього.

«Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте», – сказав Трамп.

Також Трамп зазначав, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.