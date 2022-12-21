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Путін, який вбиває українців, зробив цинічну заяву про «братський народ»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін, який вбиває українців, зробив цинічну заяву про «братський народ»
фото з відкритих джерел

Диктатор заявив, що Захід не дав Росії шансу відновити відносини з українцями

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що, незважаючи на розв'язану ним війну проти України, вважає український народ братнім. Про це він сказав під час засідання військової колегії 21 грудня.

«Нас нема в чому дорікнути! Я говорю цілком відповідально, ми завжди вважали український народ братнім. Я й зараз так вважаю. Те, що відбувається, це, звичайно, наша трагедія. Наша спільна трагедія. Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, третіх країн, які завжди цього прагнули – до дезінтеграції російського світу», – заявив диктатор.

Путін зазначив, що саме Захід не дав Росії «шансу відновити відносини з цією частиною нашого народу». Крім того, повідомляється, що Росія нібито бореться з нацизмом.

«Стало очевидним, що зіткнення із цими силами неминуче... Але оскільки це неминуче, то краще сьогодні, ніж завтра... Я вже не говорю про наших сусідів. У них скоро все буде у вигляді подачок – і грошима, і озброєнням, і боєприпасами. Лише подачки», – додав президент РФ.

Раніше повідомлялося, що Путін під час свого виступу на засіданні колегії міноборони звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО.

Нагадаємо, у відповідь на візит президента Володимира Зеленського до США, Володимир Путін готує звернення до росіян.

Теги: росія окупанти війна путін Україна

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