Путін, який вбиває українців, зробив цинічну заяву про «братський народ»

Диктатор заявив, що Захід не дав Росії шансу відновити відносини з українцями

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що, незважаючи на розв'язану ним війну проти України, вважає український народ братнім. Про це він сказав під час засідання військової колегії 21 грудня.

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«Нас нема в чому дорікнути! Я говорю цілком відповідально, ми завжди вважали український народ братнім. Я й зараз так вважаю. Те, що відбувається, це, звичайно, наша трагедія. Наша спільна трагедія. Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, третіх країн, які завжди цього прагнули – до дезінтеграції російського світу», – заявив диктатор.

Путін зазначив, що саме Захід не дав Росії «шансу відновити відносини з цією частиною нашого народу». Крім того, повідомляється, що Росія нібито бореться з нацизмом.

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«Стало очевидним, що зіткнення із цими силами неминуче... Але оскільки це неминуче, то краще сьогодні, ніж завтра... Я вже не говорю про наших сусідів. У них скоро все буде у вигляді подачок – і грошима, і озброєнням, і боєприпасами. Лише подачки», – додав президент РФ.

Раніше повідомлялося, що Путін під час свого виступу на засіданні колегії міноборони звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО.

Нагадаємо, у відповідь на візит президента Володимира Зеленського до США, Володимир Путін готує звернення до росіян.