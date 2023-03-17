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Стало відомо, чого Сі Цзіньпін їде до Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, чого Сі Цзіньпін їде до Путіна
Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін «закликатиме до миру та сприятиме переговорам»

Під час візиту до Москви 20 березня президент Китаю Сі Цзіньпін буде «закликати до миру і сприяти переговорам». Про це  заявив представник міністерства закордонних справ країни Ван Веньбін, передає CNN.

Веньбін наголосив, що Пекін відстоюватиме свою «об'єктивну та неупереджену позицію» в усіх міжнародних питаннях, в тому числі й тих, що стосуються війни проти України.

«Пропозиція Китаю зводиться до одного, вона полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам», – сказав Веньбін.

Крім того, представник МЗС зазначив, що між Китаєм та Росією існує відкрита та прозора торговельна співпраця.

Як повідомлялося, що Сі Цзіньпінь зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР. Його скорий візит до Москви може бути приуроченим саме до цієї події.

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Додамо, лідер КНР вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.

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Теги: Китай росія путін війна

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