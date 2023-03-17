Стало відомо, чого Сі Цзіньпін їде до Путіна

Сі Цзіньпін «закликатиме до миру та сприятиме переговорам»

Під час візиту до Москви 20 березня президент Китаю Сі Цзіньпін буде «закликати до миру і сприяти переговорам». Про це заявив представник міністерства закордонних справ країни Ван Веньбін, передає CNN.

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Веньбін наголосив, що Пекін відстоюватиме свою «об'єктивну та неупереджену позицію» в усіх міжнародних питаннях, в тому числі й тих, що стосуються війни проти України.

«Пропозиція Китаю зводиться до одного, вона полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам», – сказав Веньбін.

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Крім того, представник МЗС зазначив, що між Китаєм та Росією існує відкрита та прозора торговельна співпраця.

Як повідомлялося, що Сі Цзіньпінь зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР. Його скорий візит до Москви може бути приуроченим саме до цієї події.

Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви.

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Додамо, лідер КНР вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.