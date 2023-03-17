Дрібні уламки збитого американського безпілотника могли опинитися у росіян: деталі

14 березня російський винищувач зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем

Рештки БПЛА не можуть вважатися цінними в плані розкриття засекречених технологій або отримання чутливої інформації

У Вашингтоні припускають, що російські кораблі могли знайти та підняти з моря дрібні уламки збитого американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper. Про це повідомив CNN представник американської адміністрації.

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«Офіційний представник описав знайдені уламки як шматки скловолокна або невеликі частинки дрона MQ-9 Reaper», – зазначається в повідомленні.

Водночас посадовець висловив переконання, що ці уламки не можуть вважатися цінними в плані розкриття засекречених технологій або отримання чутливої інформації.

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«Ми унеможливили для них (росіян – ред.) отримання із залишків цього дрона чогось, що мало б розвідувальне значення, хоч би які уламки було знайдено на поверхні води», – запевнив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Зауважимо, напередодні офіційні представники адміністрації США підтвердили, що оператори розвідувального дрона MQ-9 Reaper встигли стерти його засекречене програмне забезпечення перед падінням у воду.

Нагадаємо, США заявили, що 14 березня російський винищувач зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зрештою дрон упав у міжнародні води.

Американське командування стверджує, що цей інцидент «не лише є небезпечним і непрофесійним, а й свідчить про відсутність компетентності».

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У США пояснили, що їхні повітряні сили здійснюють польоти по всій Європі відповідно до чинного законодавства країни, яка приймає, та міжнародного права. Агресивні дії російського авіаційного екіпажу «небезпечні та можуть призвести до похибок і ненавмисної ескалації», каже командування.

Зауважимо, США показали відео атаки по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27 (відео).

Через інцидент Держдепартамент викликав посла Росії. Водночас у російському міноборони заперечують причетність до інциденту. Мовляв, апарат сам утратив керування та впав у воду.

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон вживає заходів, щоб безпілотник не потрапив до чужих рук. «Очевидно, ми не хочемо, щоб хтось захопив його, окрім нас», – сказав він. У Європейському командуванні США заявляли, що поки не знайшли дрон у Чорному морі.

Водночас секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія спробує відшукати й дістати з дна Чорного моря залишки американського безпілотника.

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До слова, речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі.

Як відомо, розвідувальний безпілотник США не становив загрози для Росії в міжнародному повітряному просторі. Збиття MQ-9 Reaper над Чорним морем – провокація Кремля: якою може бути відповідь США.

Крім того, про дії двох російських Су-27 у Чорному морі було обізнане керівництво найвищого рівня РФ – збиття безпілотника США у Чорному морі: Кремль погодив дії літака.