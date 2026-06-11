Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Білл Гейтс розкрив правду про свої стосунки зі злочинцем Джеффрі Епштейном

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Білл Гейтс із Джеффрі Епштейном
фото: скриншот із відео/ВВС

Білл Гейтс звернувся до жертв Джеффрі Епштейна

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс прокоментував свої зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном. Свою версію подій американський бізнесмен висловив на закритих слуханнях Комітету з нагляду Палати представників у Вашингтоні у справі Епштейна. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

На слуханнях Білл Гейтс розповів про благодійні збори Епштейна. Повідомляється, що бізнесмен міг назвати імена відомих особистостей, до яких Джеффрі Епштейн звертався по допомогу.

Раніше Білл Гейтс пояснював, що зустрічався з Епштейном через благодійну діяльність, оскільки розглядав можливість залучення коштів для глобальної охорони здоров’я.

Зрештою ці зустрічі Епштейн намагався використати проти Гейтса, шантажуючи його чутками про зв’язки з іншими жінками, щоб чинити на нього тиск. Білл Гейтс перебував у шлюбі з Меліндою Френч-Гейтс. Тож, за словами засновника корпорації Microsoft, він не мав жодного стосунку до злочинів, які відбувалися у помешканнях Епштейна. Зокрема, особисто він подібного не бачив.

Білл Гейтс прокоментував свої зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном
Білл Гейтс прокоментував свої зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном
фото: скриншот із відео/ВВС

«Я ніколи не був на його острові, його ранчо чи в його будинку у Флориді. Я ніколи нікого не переслідував. Хоча він, можливо, і прагнув налагодити особисті стосунки, я ніколи не був цим зацікавлений і ніколи не відповідав взаємністю», – сказав він.

Свій коментар Білл Гейтс доповнив зверненням до жертв Епштейна. Він висловив сподівання, що «ті, хто вижили після злочинів фінансиста, зможуть отримати справедливість, на яку вони заслуговують».

Нагадаємо, оприлюднені Міністерством юстиції США «файли Епштейна» розкрили механізми, за допомогою яких засуджений фінансист заманював у свою мережу впливових політиків та бізнесменів. Ключовою фігурою в цих маніпуляціях став Торбйорн Ягланд, який очолював Норвезький Нобелівський комітет у 2009-2015 роках. Згідно з документами, Епштейн сотні разів згадував ім’я Ягланда, використовуючи престиж Нобелівської премії миру як інструмент для налагодження контактів із такими постатями, як Білл Гейтс, Річард Бренсон, Ларрі Саммерс та ідеолог «трампізму» Стів Беннон.

Читайте також:

Теги: Епштейн США Білл Гейтс злочинець злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін отримав дедлайн. Чому літо може стати найнебезпечнішим етапом війни
Путін отримав дедлайн. Чому літо може стати найнебезпечнішим етапом війни
22 травня, 12:02
Трамп оцінив можливий тандем Венса і Рубіо на виборах-2028
Трамп натякнув, хто може піти на вибори президента США у 2028 році
12 травня, 11:58
Рубіо: Перевага Трампа завжди полягатиме в мирній угоді, укладеній шляхом переговорів. Це завжди наша перевага. Це залишається нашою перевагою щодо Куби
Рубіо заявив, що США віддають перевагу мирній угоді з Кубою
22 травня, 04:26
Аналітики вважають, що реалізувати план Рютте із завоювання прихильності американського президента буде нелегко
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
22 травня, 08:12
Дональд Трамп часто відвідує лікарів
Екслікарі Білого дому забили на сполох через здоров’я Трампа
26 травня, 15:55
Трамп хоче використати на Кубі сценарій, який був у Венесуелі
Politico: Трамп хоче змінити Кубу, але є проблеми
27 травня, 04:44
Зеленський: Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу Сполучених Штатів
Зеленський обговорив з американськими конгресменами подальшу підтримку України
27 травня, 23:32
Трамп опинився у пастці власної політики щодо Ірану
Іран змусив США грати за своїми правилами – Financial Times
26 травня, 12:40
Кеті Перрі та Джастін Трюдо на червоній доріжці
Джастін Трюдо та Кеті Перрі замилували мережу обіймами на червоній доріжці (фото)
Вчора, 13:34

Життя

Білл Гейтс розкрив правду про свої стосунки зі злочинцем Джеффрі Епштейном
Білл Гейтс розкрив правду про свої стосунки зі злочинцем Джеффрі Епштейном
Батько українського бестселера Василь Шкляр відзначає 75-річчя
Батько українського бестселера Василь Шкляр відзначає 75-річчя
Має 55 правнуків та 30 онуків: 109-річна ірландка розкрила секрети свого довголіття
Має 55 правнуків та 30 онуків: 109-річна ірландка розкрила секрети свого довголіття
Сергій Притула розкрив суму прибутку від здачі своєї нерухомості
Сергій Притула розкрив суму прибутку від здачі своєї нерухомості
«Я закоханий». Віталій Кличко зробив зізнання про особисте життя
«Я закоханий». Віталій Кличко зробив зізнання про особисте життя
«Треба років 40». Рекордсмен з татуювань розповів, чи готовий вивести всі малюнки з тіла
«Треба років 40». Рекордсмен з татуювань розповів, чи готовий вивести всі малюнки з тіла

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua