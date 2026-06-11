Білл Гейтс розкрив правду про свої стосунки зі злочинцем Джеффрі Епштейном

Білл Гейтс звернувся до жертв Джеффрі Епштейна

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс прокоментував свої зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном. Свою версію подій американський бізнесмен висловив на закритих слуханнях Комітету з нагляду Палати представників у Вашингтоні у справі Епштейна. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

На слуханнях Білл Гейтс розповів про благодійні збори Епштейна. Повідомляється, що бізнесмен міг назвати імена відомих особистостей, до яких Джеффрі Епштейн звертався по допомогу.

Раніше Білл Гейтс пояснював, що зустрічався з Епштейном через благодійну діяльність, оскільки розглядав можливість залучення коштів для глобальної охорони здоров’я.

Зрештою ці зустрічі Епштейн намагався використати проти Гейтса, шантажуючи його чутками про зв’язки з іншими жінками, щоб чинити на нього тиск. Білл Гейтс перебував у шлюбі з Меліндою Френч-Гейтс. Тож, за словами засновника корпорації Microsoft, він не мав жодного стосунку до злочинів, які відбувалися у помешканнях Епштейна. Зокрема, особисто він подібного не бачив.

Білл Гейтс прокоментував свої зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном фото: скриншот із відео/ВВС

«Я ніколи не був на його острові, його ранчо чи в його будинку у Флориді. Я ніколи нікого не переслідував. Хоча він, можливо, і прагнув налагодити особисті стосунки, я ніколи не був цим зацікавлений і ніколи не відповідав взаємністю», – сказав він.

Свій коментар Білл Гейтс доповнив зверненням до жертв Епштейна. Він висловив сподівання, що «ті, хто вижили після злочинів фінансиста, зможуть отримати справедливість, на яку вони заслуговують».

Нагадаємо, оприлюднені Міністерством юстиції США «файли Епштейна» розкрили механізми, за допомогою яких засуджений фінансист заманював у свою мережу впливових політиків та бізнесменів. Ключовою фігурою в цих маніпуляціях став Торбйорн Ягланд, який очолював Норвезький Нобелівський комітет у 2009-2015 роках. Згідно з документами, Епштейн сотні разів згадував ім’я Ягланда, використовуючи престиж Нобелівської премії миру як інструмент для налагодження контактів із такими постатями, як Білл Гейтс, Річард Бренсон, Ларрі Саммерс та ідеолог «трампізму» Стів Беннон.