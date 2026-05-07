Суд США розсекретив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна

Максим Бурич
Епштейн: Це розкіш – мати можливість самому обрати час, коли попрощатися
Саме ця записка залишалася під грифом секретності

Через роки після загадкової смерті фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, федеральний суд у Вайт-Плейнсі (штат Нью-Йорк) оприлюднив текст його імовірної передсмертної записки. Документ, який раніше залишався засекреченим навіть після публікації мільйонів сторінок справи, став доступним завдяки клопотанню видання The New York Times, пише «Главком».

У записці Епштейн висловлює обурення результатами розслідування, стверджуючи, що федеральні агенти не змогли знайти доказів його поточної діяльності, а всі звинувачення ґрунтувалися на подіях минулого.

«Вони розслідували мою справу місяцями – нічого не знайшли!!!» – написав він.

«Це розкіш – мати можливість самому обрати час, коли попрощатися, – ідеться далі. – Що ви хочете, щоб я зробив – розридався!!»

Наприкінці зазначено: «Несмішно – не варте того!!»

Суд США розсекретив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна фото 1
фото: Окружний суддя США Південного округу Нью-Йорка

Записку було знайдено ще в липні 2019 року. Її виявив однокамерник Епштейна, Ніколас Тартальйоне, після того, як фінансиста знайшли непритомним у камері зі смужкою тканини навколо шиї. Тоді Епштейн вижив, проте за кілька тижнів, у серпні 2019 року, його таки знайшли мертвим у «Виправному центрі Metropolitan» на Мангеттені. Офіційною причиною смерті було визнано самогубство, хоча це рішення досі викликає численні теорії змов.

Попри закон Конгресу, який зобов’язав Міністерство юстиції оприлюднити мільйони документів у цій справі, саме ця записка залишалася під грифом секретності. Судовий прорив відбувся лише 6 травня 2026 року, коли суд задовольнив вимоги журналістів щодо прозорості у справі, яка зачепила інтереси багатьох світових еліт.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лутнік дав свідчення Комітету з нагляду Палати представників у межах розслідування контактів із фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. 

