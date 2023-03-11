Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
фото з відкритих джерел

У Кремлі не заперечують таку можливість, хоча сам президент ще не ухвалив остаточне рішення

Російський диктатор Володимир Путін, можливо, відвідає саміт G20, який пройде в Індії у вересні 2023 року. Для цього у Кремлі корегується робочий графік президента РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, поки що Путін не ухвалив остаточне рішення про поїздку на саміт, однак у Кремлі не заперечують таку можливість.

У повідомленні йдеться, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.

Водночас Bloomberg зазначає, що речник диктатора Дмитро Пєсков ніяк не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, що 2 березня зустріч міністрів закордонних справ Великої двадцятки завершилася без консенсусу щодо питання війни в Україні. Китай не підписав вимогу до Москви негайно припинити військові дії, чим підтримав Росію. 

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ненадовго зустрілися 2 березня під час засідання міністрів закордонних справ країн G20 в Індії. Пізніше Блінкен сказав журналістам, що закликав Лаврова припинити війну в Україні, аби той займався змістовною дипломатією.

Читайте також:  Віч-на-віч із ворогом: як Блінкен виховував Лаврова під час засідання G20
Теги: G20 путін саміт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Гурт, що прославився відьмацьким хітом «Враже», презентував нову пісню: через годину її заборонили
25 лютого, 12:16
20 кімнат, кінотеатр та басейн. Путін купив для Кабаєвої найбільшу квартиру в Росії
20 кімнат, кінотеатр та басейн. Путін купив для Кабаєвої найбільшу квартиру в Росії
28 лютого, 13:21
Наша влада вперто не помічає спортсменів РФ, які воюють проти України
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць Війна і спорт
7 березня, 15:21

Політика

Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
«Тут потрібні санітари». Кислиця висміяв причину скликання Росією чергового Радбезу ООН
«Тут потрібні санітари». Кислиця висміяв причину скликання Росією чергового Радбезу ООН
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
Байден і глава Єврокомісії обговорили підтримку України: санкції проти РФ посиляться
Байден і глава Єврокомісії обговорили підтримку України: санкції проти РФ посиляться
В Естонії затримано проросійського політика, який їздив до окупованого Маріуполя
В Естонії затримано проросійського політика, який їздив до окупованого Маріуполя
Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату
Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
12K
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
8978
«Російська краса і найкращі гени». Компанія Yves Rocher втрапила у скандал
6852
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)
6198
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту