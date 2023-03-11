Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
У Кремлі не заперечують таку можливість, хоча сам президент ще не ухвалив остаточне рішення
Російський диктатор Володимир Путін, можливо, відвідає саміт G20, який пройде в Індії у вересні 2023 року. Для цього у Кремлі корегується робочий графік президента РФ. Про це повідомляє Bloomberg.
Як пише видання, поки що Путін не ухвалив остаточне рішення про поїздку на саміт, однак у Кремлі не заперечують таку можливість.
У повідомленні йдеться, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.
Водночас Bloomberg зазначає, що речник диктатора Дмитро Пєсков ніяк не прокоментував цю інформацію.
Нагадаємо, що 2 березня зустріч міністрів закордонних справ Великої двадцятки завершилася без консенсусу щодо питання війни в Україні. Китай не підписав вимогу до Москви негайно припинити військові дії, чим підтримав Росію.
До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ненадовго зустрілися 2 березня під час засідання міністрів закордонних справ країн G20 в Індії. Пізніше Блінкен сказав журналістам, що закликав Лаврова припинити війну в Україні, аби той займався змістовною дипломатією.
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