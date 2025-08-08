Головна Світ Політика
Путін на тлі закінчення дедлайну Трампа зателефонував Сі Цзіньпінові й не тільки

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Путін провів чотири розмови на тлі закінчення терміна Трампа
фото: скріншот з відео

Російський диктатор говорив з главами Китаю, Казахстану, Узбекистану та Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін на тлі дедлайну президента США Дональда Трампа щодо укладання мирної угоди з Україною зателефонував лідерам кількох країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За ініціативою Путіна відбулася розмова із головою Китаю Сі Цзіньпіном, який відзначив, що Пекін вітає підтримку діалогу між Москвою та Вашингтоном. Також китайський лідер висловив готовність сприяти мирному врегулюванню поточних міжнародних питань. Ба більше, сторони обговорили поточний стан стратегічного партнерства між КНР та РФ та домовилися зміцнювати двосторонні відносини надалі.

Також Путін поговорив із білоруським диктатором Олександром Лукашенком, який підтвердив готовність організувати в Мінську тристоронні переговори російського диктатора, Трампа та президента України Володимира Зеленського.

До того ж Путін провів розмову із президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, який підтримав дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни, яку РФ розв'язала проти України. Зі свого боку, російський диктатор розповів співрозмовникові про зустріч зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом у Москві.

Ба більше, він подзвонив президентові Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, який вітав «досягнуті попередні домовленості» з Віткоффом. Той наголосив також, що «Казахстан спочатку виступав за пошук формули миру для припинення війни».

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Москві. Президент США назвав зустріч «дуже продуктивною». Вона відбулася незадовго до закінчення дедлайну, який Трамп висунув Путіну.

Наприкінці липня, 28 числа, той заявив, що дає російському диктаторові 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. В іншому разі він пригрозив запровадити мита та інші обмежувальні заходи.

Теги: путін Касим-Жомарт Токаєв Дональд Трамп Сі Цзіньпін Олександр Лукашенко

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
