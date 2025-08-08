Головна Світ Політика
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За повідомленням ЗМІ, Трамп та Путін можуть зустрітись вже наступного тижня
фото: Reuters

Заступник посла Росії в ООН заявив, що місце для зустрічі вже визначено

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський повідомив, що місце для проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна вже визначено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дипломат заявив, що сторони не хочуть обговорювати, де саме пройде зустріч. Водночас Путін на зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів заявив, що ОАЕ будуть «цілком підходящим» місцем для проведення зустрічі, але не підтвердив, що країна Перської затоки буде приймати зустріч.

Раніше ЗМІ вже повідомляли, що переговори диктатора та америнського лідера можуть пройти в еміратах. І, ймовірно, що Путін під час зустрічі з Мохаммедом бін Заєд Аль Нагаяном обговорював майбутню зустріч.

На запитання, яка мета Росії на цій зустрічі, Полянський відповів: «Мета Росії – це завжди мир і безпека у світі. Вони не змінюються, і це та сама мета, яку ми переслідуємо на таких переговорах».

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому відповів на повідомлення ЗМІ про обов'язкову зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

У повідомленні The New York Post йшлося, що президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. 

На пряме запитання журналіста, чи повинна відбутися зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як Путін зможе зустрітися з Трампом, Дональд Трамп відповів коротко: «Ні».

Крім цього, Трамп зазначив, що не чув про заяву Путіна про те, що зустріч з президентом України «неможлива зараз через тривалу підготовку».

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

