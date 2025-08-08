Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»

Трамп збере у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії

Президент США Дональд Трамп оголосив, що проведе зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Білому домі. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Трамп заявив, що це буде історичний саміт миру.

«Ці дві країни воювали протягом багатьох років, і ця війна забрала життя тисяч людей. Багато лідерів намагалися зупинити цю війну, але безуспішно – аж до цього моменту, завдяки Трампу. Моя адміністрація вже давно веде діалог з обома сторонами», – написав він.

Американський лідер повідомив, що Алієв і Пашинян завітають у Білий дім для офіційної церемонії підписання мирної угоди.

«Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб разом розвивати економічні можливості. Це дасть змогу повністю розкрити потенціал Південного Кавказу.

Я дуже пишаюся цими сміливими лідерами за те, що вони роблять правильний вибір заради великих народів Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, США і всього світу», – підсумував Трамп.

Раніше Reuters повідомляло, що Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Згідно з оприлюдненою програмою (час за Вашингтоном):

о 14:30 – прийом прем’єр-міністра Вірменії;

о 15:20 – переговори з президентом Азербайджану;

о 16:00 – спільна заява Трампа, президента Алієва й прем’єра Пашиняна.

Як відомо, у березні 2025 року Вірменія та Азербайджан погодили текст попереднього мирного договору, однак знакова угода досі не підписана.

На зустрічі політики підтвердили, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для розв'язання всіх питань щодо нормалізації, і домовились на цій основі продовжувати такий діалог.

Алієв та Пашинян оцінили прогрес у процесі розмежування кордону між країнами й доручили відповідним державним комісіям продовжити таку роботу. Окрім цього політики погодилися продовжити заходи зміцнення довіри між країнами.