Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»
Трамп збере у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії
скриншот з відео

Трамп збере у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії

Президент США Дональд Трамп оголосив, що проведе зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Білому домі. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Трамп заявив, що це буде історичний саміт миру.

«Ці дві країни воювали протягом багатьох років, і ця війна забрала життя тисяч людей. Багато лідерів намагалися зупинити цю війну, але безуспішно – аж до цього моменту, завдяки Трампу. Моя адміністрація вже давно веде діалог з обома сторонами», – написав він.

Американський лідер повідомив, що Алієв і Пашинян завітають у Білий дім для офіційної церемонії підписання мирної угоди.

«Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб разом розвивати економічні можливості. Це дасть змогу повністю розкрити потенціал Південного Кавказу.

Я дуже пишаюся цими сміливими лідерами за те, що вони роблять правильний вибір заради великих народів Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, США і всього світу», – підсумував Трамп.

Раніше Reuters повідомляло, що Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. 

Згідно з оприлюдненою програмою (час за Вашингтоном):

  • о 14:30 – прийом прем’єр-міністра Вірменії;
  • о 15:20 – переговори з президентом Азербайджану;
  • о 16:00 – спільна заява Трампа, президента Алієва й прем’єра Пашиняна.

Як відомо, у березні 2025 року Вірменія та Азербайджан погодили текст попереднього мирного договору, однак знакова угода досі не підписана. 

На зустрічі політики підтвердили, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для розв'язання всіх питань щодо нормалізації, і домовились на цій основі продовжувати такий діалог.

Алієв та Пашинян оцінили прогрес у процесі розмежування кордону між країнами й доручили відповідним державним комісіям продовжити таку роботу. Окрім цього політики погодилися продовжити заходи зміцнення довіри між країнами.

Читайте також:

Теги: саміт Дональд Трамп Азербайджан Вірменія переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держсекретар повідомив, що мав розмову зі спецпредставником Трампа
Держсекретар США зробив заяву після переговорів Віткоффа з Путіним
6 серпня, 19:47
Дмітрієв родом з Києва
Голос Кремля затремтів перед санкціями: переговірник Путіна просить діалогу
6 серпня, 02:53
Болтон каже, що Трамп, схоже, не усвідомлює наслідків своїх слів і рішень
NYT: Трамп ухвалюває військові рішення під впливом емоцій
3 серпня, 05:17
Трамп надсилає до Києва системи ППО Patriot, але сам будує плани виходу із війни
Трамп може відмовитись від підтримки України. Ексрадник президента США назвав умову
22 липня, 16:02
Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
22 липня, 14:41
Американський бурбон може бути у списку нових мит ЄС
ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США
15 липня, 08:25
Вашингтон може надіслати Україні додаткові системи ППО
Буданов розповів, коли США знову будуть надавати допомогу Україні
11 липня, 16:35
У Малайзії держсекретар США і очільник російського МЗС провели переговори
«Відверта і важлива розмова». Рубіо повідомив деталі зустрічі з Лавровим
10 липня, 15:52
Трамп перейшов внутрішній Рубікон
Чому Трамп раптом погодився дати зброю Україні?
8 липня, 19:25

Політика

Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»
Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»
Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News
Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна
Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
9801
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3560
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua