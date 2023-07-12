На саміті НАТО упущено історичний момент для відновлення світового порядку – Яценюк

Для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому для Києва важливі гарантії безпекової допомоги

Вільний світ упустив історичний момент для відновлення світового порядку на саміті НАТО у Вільнюсі, хоча Україна все ж отримала конкретні та практичні результати. Про це заявив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.

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За його словами, конкретними та практичними результатами саміту є рішення країн-членів Альянсу зняти необхідність ПДЧ для України і «надати нам однокрокову формулу для отримання членства в Альянсі».

Яценюк переконаний, що для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому для Києва важливі гарантії безпекової допомоги.

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«Дехто формулює це як гарантії безпеки, але гарантії безпеки – це лише 5-та стаття Вашингтонського договору. Все решта – це гарантії безпекової допомоги», – наголосив Арсеній Яценюк.

Він зауважив, що для того щоби перемогти в цій кривавій війні, Україні потрібна довгострокова фінансова і військова допомога. І це буде найкращою відповіддю Путіну та диктаторам на кшталт нього.

«Гадаю, ми отримаємо набагато більше у Вашингтоні на наступному щорічному саміті НАТО. А доки цього не станеться, конче потрібно забезпечити як українську державу, так і українське військо всім, щоби відбити російську агресію, звільнити українські території і прокласти шлях до довготривалого миру в Європі», – заявив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, спеціальний представник уряду США з питань України у 2017-2019 роках, посол Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заявив, що відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

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Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте невідомо, коли це станеться.