Головна Країна Політика
search button user button menu button

На саміті НАТО упущено історичний момент для відновлення світового порядку – Яценюк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На саміті НАТО упущено історичний момент для відновлення світового порядку – Яценюк
Арсеній Яценюк
фото: Facebook / Арсеній Яценюк

Для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому для Києва важливі гарантії безпекової допомоги

Вільний світ упустив історичний момент для відновлення світового порядку на саміті НАТО у Вільнюсі, хоча Україна все ж отримала конкретні та практичні результати. Про це заявив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.

За його словами, конкретними та практичними результатами саміту є рішення країн-членів Альянсу зняти необхідність ПДЧ для України і «надати нам однокрокову формулу для отримання членства в Альянсі».

Яценюк переконаний, що для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому для Києва важливі гарантії безпекової допомоги.

«Дехто формулює це як гарантії безпеки, але гарантії безпеки – це лише 5-та стаття Вашингтонського договору. Все решта – це гарантії безпекової допомоги», – наголосив Арсеній Яценюк.

Він зауважив, що для того щоби перемогти в цій кривавій війні, Україні потрібна довгострокова фінансова і військова допомога. І це буде найкращою відповіддю Путіну та диктаторам на кшталт нього.

«Гадаю, ми отримаємо набагато більше у Вашингтоні на наступному щорічному саміті НАТО. А доки цього не станеться, конче потрібно забезпечити як українську державу, так і українське військо всім, щоби відбити російську агресію, звільнити українські території і прокласти шлях до довготривалого миру в Європі», – заявив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, спеціальний представник уряду США з питань України у 2017-2019 роках, посол Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заявив, що відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте невідомо, коли це станеться.

Читайте також: 

Теги: НАТО саміт Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська продовжуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку
Аналітики ISW прогнозують нові переваги для ЗСУ після бунту Пригожина
9 липня, 05:20
Володимир Зеленський унікально відповідає тому емоційно-політичному профілю, який виявився найбільш ефективним саме в цей час на зовнішній арені
«Діяч світового рівня». Міністр часів Януковича розхвалив Зеленського
4 липня, 09:57
У суботу ввечері весь Мелітополь чув гучний вибух в районі військової бази росіян
У Мелітополі пролунав гучний вибух в районі бази росіян – Федоров
2 липня, 11:57

Політика

Порошенко подякував британцям за надзвичайно ефективні ракети
Порошенко подякував британцям за надзвичайно ефективні ракети
На саміті НАТО упущено історичний момент для відновлення світового порядку – Яценюк
На саміті НАТО упущено історичний момент для відновлення світового порядку – Яценюк
Конференція з обговорення містобудівної реформи завершилася скандалом
Конференція з обговорення містобудівної реформи завершилася скандалом
Обмін частини України на статус. Зеленський зробив заяву
Обмін частини України на статус. Зеленський зробив заяву
Зеленський відповів Воллесу, який хоче більше подяки від України (відео)
Зеленський відповів Воллесу, який хоче більше подяки від України (відео)
Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом
Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
17K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
14K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
14K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
12K
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
11K
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку

Новини

«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Сьогодні, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту