Віткофф та Кушнір пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Віткофф та Кушнір пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
фото: Олександр Козаков/Тасс

Радник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що Віткофф та Кушнір пообіцяли РФ одразу повернутися «додому, у рідний Вашингтон»

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Ушакова.

Представник Кремля заявив, що деякі американські напрацювання стосовно мирного врегулювання є «більш-менш прийнятними» для російської сторони.

Як виявилося, для РФ найгострішим питанням стало територіальне. Кремль хоче захопити усю Донецьку область України.

«Територіальне питання, звісно, є найважливішим для нас. Ну, і для американців теж. Поки що компромісного варіанту знайдено не було, але деякі американські напрацювання, вони виглядають більш-менш прийнятно, але їх треба обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, вони нам підходять», – заявив радни російського диктатора.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин. 

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

