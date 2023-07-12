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Китай різко відреагував на комюніке НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай різко відреагував на комюніке НАТО
фото: Reuters

У комюніке йдеться, що Китайська Народна Республіка кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям Альянсу

Офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб військового альянсу розширити свою присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і різко відреагував на зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі. Про це пише Reuters.

У комюніке йдеться, що Китайська Народна Республіка кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям Альянсу.

«Зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на союзників і завдають шкоди безпеці Альянсу», – зазначається у комюніке.

Згідно з документом НАТО, Китай використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проектування потужності, зберігаючи при цьому непрозорість щодо своєї стратегії, намірів та військового нарощування. «Зміст комюніке, пов'язаний із Китаєм, ігнорує основні факти, спотворює позицію та політику Китаю та навмисно дискредитує Китай. Ми рішуче виступаємо проти і відкидаємо це», - йдеться у заяві місії Китаю в Європі.

Китай рішуче виступає проти «просування НАТО на схід до Азіатсько-Тихоокеанського регіону» і попередив, що будь-які дії, що загрожують правам Пекіна, матимуть рішучу відповідь.

«Будь-яка дія, яка ставить під загрозу законні права та інтереси Китаю, буде зустрінута рішучою відповіддю», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну після його візиту до Москви «бути обережним», адже Пекін покладається на західні інвестиції.

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Теги: інвестиції Китай дезінформація Сі Цзіньпін НАТО безпека

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