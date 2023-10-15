Духівник Путіна порівняв Крим із Колимою

Володимир Путін та митрополит Тихон під час відкриття мистецької школи в анексованому Криму, 18 березня 2023 року

Синод РПЦ звільнив митрополита Тихона з посади голови Псковської митрополії та призначив його керівником Кримської митрополії

Митрополит Тихон (Шевкунов), призначений главою Кримської митрополії Російської православної церкви (РПЦ), звернувся до парафіян Псково-Печерського монастиря та порівняв анексований Крим із Колимою. Про це пише «Крим.Реалії».

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«Що таке Крим? Що таке Крим був у Стародавній Греції, у Візантії? Колима! Це Колима! Це для нас він Крим, а для них це було місце, де люди не жили нормально. Посилали туди і Золотоуста, і Климента, папу римського «На Колиму! Ось і мені – на курорти Колими», – сказав Тихон.

11 жовтня Синод РПЦ звільнив священика з посади голови Псковської митрополії та призначив його керівником Кримської митрополії. Із чим пов'язане таке рішення, не уточнювалося.

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Митрополита Тихона називали ієрархом РПЦ, наближеним до Володимира Путіна і навіть духівником російського президента. У березні Шевкунов потрапив на кадри першого після початку війни з Україною візиту Путіна до Криму.

Як голова Патріаршої ради з культури митрополит виступав за передачу ікони «Трійця» Андрія Рубльова з Третьяковської галереї у володіння Російської православної церкви.

Журналісти-розслідувачі стверджували, що Тихон отримував мільярди рублів з держбюджету як гранти на свої проекти.

Митрополит також відомий тим, що заблокував роботу над законом щодо боротьби з домашнім насильством, який мали внести до Держдуми ще наприкінці 2019 року.

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Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація на тимчасово контрольованих нею українських територіях примусово включає релігійні громади УПЦ МП до складу Російської православної церкви, а також міняє священиків, які відмовляються йти на співпрацю з ворогом, на своїх ставлеників з РПЦ.

Раніше повідомлялося, що храми, монастирі та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Криму напряму підпорядковуються Російській православній церкві. Митрополит Онуфрій не має на них жодного впливу.

До слова, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.