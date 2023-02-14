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Путін побудував секретну залізницю до свого бункера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін побудував секретну залізницю до свого бункера
фото з відкритих джерел

Існує щонайменше три локації, які можуть бути пов'язані із засекреченим залізничним сполученням Путіна

До всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поруч побудували секретні станції. Про це повідомляє російське видання «Проект».

Видання з'ясувало, принаймні, три локації, які можуть бути пов'язані із засекреченим залізничним сполученням Путіна.

Відзначається, що на території Валдайського національного парку під охороною знаходиться залізнична станція з вертолітним майданчиком поруч з селом Довгі Бороди – це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним Валдайської резиденції. Троє місцевих жителів повідомили виданню, що станція і спеціальна залізнична гілка до неї побудовані тільки для президента РФ.

У той же час за даними супутникових знімків, станція в Ново-Огарьово з'явилася в 2015 році – вона розташована в 400 м від резиденції Путіна в Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь ФСО рішенням тодішнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожні 10 м встановлені камери спостереження.

Крім того, для зупинки поїзда біля сочинської резиденції «Бочаров ручей» в 2017 році з'явилася платформа і нова тупикова залізнична гілка, прихована від шляхів, по яких ходять електрички, високим парканом.

«Раніше у Валдая залізниця була в жахливому стані, нею можна було їхати не більше 15-25 км/год. Коли почали готувати залізницю до резиденції на Валдаї, то частину існуючих шляхів, якими мав пройти потяг Путіна, відремонтували, а ті ділянки, куди йому не треба, ремонтувати не стали», – розповів «Проекту» колишній машиніст, який працював на маршруті між Москвою та Санкт-Петербургом і не раз, за його словами, бачив спецпотяг Путіна. Згідно з супутниковими знімками, станцію та залізницю для Путіна на Валдаї було збудовано 2019 року.

Ново-Огареве

За супутниковими знімками, станція в Ново-Огарьово з'явилася 2015 року. Вона розташована за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Землю під станцією було вилучено із приватної власності рішенням тодішнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів та прихована за високим парканом, на якому кожні 10 метрів встановлено камери спостереження.

Сочі

Для зупинки потяга біля резиденції «Бочаров ручей» в районі 2017 року з'явилася платформа та нова тупикова залізнична гілка, прихована від колій, якими ходять електрички, високим парканом.

Нагадаємо, колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна. Також повідомлялсоя, що Путін тепер все частіше подорожує не літаками президентського загону, а спеціальним броньованим потягом. Потяг був зроблений на замовлення президента РФ ще у 2014-2015 роках, але постійно використовувати його російський диктатор почав у другій половині 2021 року, коли російська армія почала готуватися до вторгнення в Україну. Компанія, яка володіє поїздом, належала племіннику Юрія Ковальчука. Ковальчук – основний акціонер банку «Росія» та близький друг президента, зокрема, його структури керують палацом Путіна під Геленджиком.

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Теги: земля потяг залізниця диктатор путін

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