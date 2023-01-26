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Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна
фото з відкритих джерел

Об’єкти укриття є під Кремлем та в кожній з резиденцій російського диктатора

Президент Російської Федерації Володимир Путін має не один, а безліч бункерів. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розповів Сергій Жирнов, колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації.

«Є великий бункер під Кремлем, ще за часів Сталіна це було побудовано, за часів Сталіна побудували й гілку метро, якою він міг із Кремля виїхати непомітно в будь-який момент», – розповів Жирнов. Ще один бункер, за його словами, має назву «Раменки-43» та також розташований у Москві. 

У Ново-Огарьово, президентській резиденції, де нещодавно очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони, для Володимира Путіна також вирили бункер. «У нього, безумовно, скрізь, де є резиденції, є бункери. Інше питання, наскільки вони глибокі та наскільки обладнані, щоб забезпечувати автономне життя протягом довгого часу. Ось таких бункерів не так багато», – пояснив екс-розвідник.

Він наголосив на тому, що бункери є у всіх спецслужб. «У КДБ теж є кілька об’єктів, у генерального штабу є кілька об’єктів. Насправді цих бункерів у спецслужб – як собак нерізаних», – зазначив Жирнов.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів про створені для російської еліти цілі підземні міста на кілька десятків тисяч людей.

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Теги: розвідка путін

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