Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна

Об’єкти укриття є під Кремлем та в кожній з резиденцій російського диктатора

Президент Російської Федерації Володимир Путін має не один, а безліч бункерів. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розповів Сергій Жирнов, колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації.

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«Є великий бункер під Кремлем, ще за часів Сталіна це було побудовано, за часів Сталіна побудували й гілку метро, якою він міг із Кремля виїхати непомітно в будь-який момент», – розповів Жирнов. Ще один бункер, за його словами, має назву «Раменки-43» та також розташований у Москві.

У Ново-Огарьово, президентській резиденції, де нещодавно очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони, для Володимира Путіна також вирили бункер. «У нього, безумовно, скрізь, де є резиденції, є бункери. Інше питання, наскільки вони глибокі та наскільки обладнані, щоб забезпечувати автономне життя протягом довгого часу. Ось таких бункерів не так багато», – пояснив екс-розвідник.

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Він наголосив на тому, що бункери є у всіх спецслужб. «У КДБ теж є кілька об’єктів, у генерального штабу є кілька об’єктів. Насправді цих бункерів у спецслужб – як собак нерізаних», – зазначив Жирнов.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів про створені для російської еліти цілі підземні міста на кілька десятків тисяч людей.