Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про активну роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ

Анкара заявила про активну участь у переговорах щодо припинення вогню

Туреччина активно долучилася до переговорів щодо припинення вогню між Україною та Росією та продовжує підтримувати дипломатичне врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням інтерв’ю міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

За словами глави турецького МЗС, Анкара намагається відігравати роль посередника у конфліктах як у своєму регіоні, так і за його межами.

«Ми дуже активно працюємо для посередництва в кожному конфлікті в нашому регіоні та за його межами. Ми хочемо бачити розвиток і регіональний мир на Балканах, на Південному Кавказі, на Близькому Сході, в Азії та в Чорноморському регіоні. У цьому контексті ми активно беремо участь у переговорах про припинення вогню між Україною та Росією», – сказав Фідан.

Очільник турецької дипломатії наголосив, що Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з іншими державами регіону, розглядаючи стабільність як один із головних пріоритетів своєї зовнішньої політики.

За словами Фідана, Анкара прагне «обережно вести зовнішню політику в різних регіонах, спираючись на ті самі принципи та цінності».

Окремо глава МЗС Туреччини прокоментував квітневу зустріч президента України Володимира Зеленського із сирійською стороною.

«Це була хороша зустріч між трьома країнами. У Туреччини чудові відносини із Сирією, а з Україною ми також давно маємо хороші відносини. Тому я вважаю позитивним, що дві країни обговорювали можливі сфери співпраці», – зазначив він.

Також Фідан назвав нинішню ситуацію у Сирії «історією успіху» для регіону. За його словами, країни Близького Сходу змогли виробити спільний підхід до сирійського питання, а сама Сирія нібито «тепер є стабільною державою, яка не становить загрози нікому».

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін має намір висунути нові територіальні вимоги до України після можливого захоплення Донбасу. У Кремлі дедалі менше розраховують на дипломатичне врегулювання війни та роблять ставку на подальше просування російської армії. Як зазначає FT, Путін нібито планує розширити свої вимоги після захоплення Донбасу. Серед потенційних цілей Росії джерела називають Київ та Одесу.