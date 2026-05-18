Зеленський: 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни. За його словами, йдеться саме про внутрішню російську оцінку, яку влада країни-агресора намагається приховати як від світу, так і від власного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перший вагомий індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія – і не найбільша – вже змушена закрити близько 400 свердловин. Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах», – наголосив президент.

Зеленський також заявив, що другим індикатором втрат РФ є скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% лише за кілька місяців цього року. За його словами, українські далекобійні санкції дійсно працюють, і Україна надалі нарощуватиме цей напрям активних дій.

«Доволі переконливо виглядають також дані щодо банківської кризи в Росії, а саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще вісім банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів. Оптимістичні для нас і показники дефіциту федерального бюджету в цьому році, а саме вже майже $80 млрд на пʼятому місяці року, і це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів», – додав глава держави.

Президент доручив керівнику Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському поширити у форматі, який не зашкодить джерелам, отриману інформацію про спроби Росії залучити світові компанії до подолання фінансової кризи та обходу санкцій. За його словами, також були зафіксовані спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованого Криму й іншої економічної експлуатації півострова за участі суб’єктів зі США.

«Будемо інформувати партнерів. Фіксуємо і спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу. Знаємо, як протидіяти. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським розвідникам!», – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, попри стрімке зростання цін на нафту через ізраїльсько-американську війну проти Ірану, економіка Росії у першому кварталі 2026 року скоротилася приблизно на 0,2%. Причиною стала не кон'юнктура ринку, а хибні рішення самого Кремля.